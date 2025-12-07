川湖11月營收寫新高 「3檔」高EPS配息受期待

全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升......

風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話