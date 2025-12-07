川湖11月營收寫新高 「3檔」高EPS配息受期待
伺服器滑軌龍頭川湖（2059）11月營收達16.59億元，連四個月創新高，月增5.8%，年增63.7%，前11個月營收累計157.78億元，年增75.1%。
川湖第3季稅後純益39.97億元，創單季新高，季增550%，年增246%，每股純益（EPS）33.55元；今年前三季稅後純益63.22億元，創同期新高，年增58.1%，前三季EPS為66.35元。
上市櫃公司今年前三季EPS已經賺贏去年整年的公司達295家，其中，高業績成長性、高EPS的公司，全年現金股利水準備受市場期待。其中緯穎（6669）達200.85元、信驊（5274）72.23元、川湖66.35元。
川湖表示，明年還是逐季增長，在AI浪潮上，應該可以延續過去兩年的成長趨勢，客戶包括輝達GB300、下一代VR200，以及各家CSP的ASIC伺服器，很多AI架構產品與川湖合作。
新台幣匯率在第3季止貶回穩，加上全球科技巨擘掀起AI熱潮，帶動相關供應鏈快速升溫。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，內外資法人圈多持續看好第4季與全年獲利表現，今年EPS有望優於去年。
看更多 CTWANT 文章
最樂觀美女！老家被大火燒光 她站廢墟淡定微笑合照：只要爸媽平安
賴瑞隆兒爆霸凌 名醫揭親身經驗「為10元被揍肚」：他們不認為有錯
性別比例失衡！這國女性瘋租「1小時老公」 花錢享受「黃金手」服務
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
快訊／AI賺翻！鴻海前11月狂撈7.2兆 雲端機櫃賣瘋了
鴻海精密工業股份有限公司（2317）今（5）日公布2025年11月營收為新台幣8,443億元，雖較10月略減5.74%，但年增幅達25.53%，創下歷年同期最高紀錄（次高為2020年11月的6,814億元）。累計2025年前11月合併營收則達7兆2,369億元，較去年同期成長16.63%，同樣改寫歷年同期新高紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
散裝船熱漲後急凍！國家隊進場撿便宜 砸近億元猛掃「這檔指標股」居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（5）日開高震盪，盤中一度翻黑下挫，終場加權指數上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，八大官股昨合計賣超66...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前 ・ 2
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
股、債、黃金「三殺」？日央行再掀升息風暴 阮慕驊揭3指標：美日安排好的局
全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 2
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話