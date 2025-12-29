川澤和平會談稱幾乎達成共識 普丁未出席態度成謎
美國總統與烏克蘭總統澤倫斯基12月28日佛羅里達會談，會後表示幾乎達成共識。（圖片來源／Volodymyr Zelenskyy ／ x）
美國總統川普（Donald Trump)和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy ）28日在佛羅里達舉行會談，討論20點和平計畫等議題，會後川普表示，針對俄烏停戰協議已取得「更接近，可能非常接近」的共識，不過雙方仍認為有一些棘手的細節仍有待解決。
川普和澤倫斯基均表示，會談針對和平協議取得重大進展，能否成功未來幾週內將會揭曉。澤倫斯基透露，最快雙方將於下週會面，敲定和平計畫尚待討論的要點。
對於安全保障協議，雙方見解不同，澤倫斯基認為達成共識，川普則表示達成95%的進度，他希望歐洲國家在美國的支持下，對此承擔大部分的的工作。
歐洲國家對會談正面回應，歐洲執委會（EU Commission）主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）在與川普，以及歐洲各國領導人的電話會議中表示，歐洲準備在佛羅里達州會談的基礎上繼續努力，對烏克蘭而言，最重的就是「提供鐵一般的安全保障」。英國首相施凱爾 （Keir Starmer ）也強調，提供強有力的安全保障有著重要性，並重申了盡快結束這場野蠻戰爭的緊迫性。
俄國總統普丁（Vladimir Vladimirovich Putin）並未出席這次會談，尚不清楚他能否接受會談結果。
20點和平計畫多數獲美國認可，惟若干棘手問題仍難解
澤倫斯基曾於23日公布20點和平計畫細節，其中包括烏克蘭需要美國、北約 （NATO） 及歐洲的安全保障，簽署協議的國家將向烏克蘭提供類似「北約第五條款 」（Article 5）的保護，內容包括若俄羅斯入侵烏克蘭，簽署國將啟動協同軍事回應，並全面恢復對俄制裁。
澤倫斯基在會議中還提出，20點和平計畫也含設定烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）的時程，以及歐洲國家提供軍事支援的承諾。他透露，美國方面以大致同意其中多數內容。
然而，雙方針對若干重要議題似乎仍無共識。其中之一是被俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Station）控制權問題，川普表示普丁希望與烏克蘭合作，讓核電廠重新運作，但澤倫斯基對此說法不贊同。
烏俄針對領土問題仍是未知數
其次是領土問題，烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的歸屬是目前烏克蘭和俄羅斯領土爭議的關鍵。俄方要求烏克蘭交出位於頓涅茨克（Donetsk）州北部的領土，讓這個地區由俄軍實際佔領，變成俄羅斯法定領土。澤連斯基則提議在此設立非軍事區，俄烏雙方同時從這個地區撤軍。如果莫斯科首先同意停火 60 至 90 天，該計劃可以提交全民公投。
根據澤倫斯基的提議，烏克蘭將維持一支80萬人的承平時期軍隊，以嚇阻未來攻擊，但俄羅斯表示無法接受如此規模的兵力。普丁還要求烏克蘭割讓整個頓巴斯地區，澤倫斯基堅持寸土不讓。
川普在會談後表示，若能促進烏克蘭和俄羅斯之間的和平協議，不排除前往烏克蘭國會發表演說，似有意透過此行解決領土爭議。不過，依據烏克蘭憲法，烏克蘭不能僅透過國會表決來割讓領土，任何領土讓渡都必須經由全民公投批准。
