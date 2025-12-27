川澤會晤前夕戰火升溫！ 俄軍大舉空襲基輔至少1死28傷

澤倫斯基預計美東時間28日，與美國總統川普在佛州會晤。（圖／美聯社）





烏克蘭總統澤倫斯基預計美東時間28日，與美國總統川普在佛州會晤。不過，就在會談前夕，烏克蘭首都基輔27日清晨遭俄羅斯發動大規模攻擊，目前已造成28人受傷、1人死亡。

無人機撞上大樓，瞬間引爆火光，烏克蘭首都基輔27號清晨遭俄羅斯發動大規模無人機空襲，市區接連傳出爆炸聲響。就在澤倫斯基即將與川普在佛州會談前夕，俄軍猛烈轟炸，被視為向烏方施壓。

烏克蘭總統澤倫斯基：「有些議題只有我們身為領導人才能坐下來討論，我們將談及安全保障問題。」

這場川澤會談，將聚焦已接近完成的20點和平方案和剩下最關鍵的領土歸屬問題，不排除就地停戰，烏東設立非軍事區。

烏克蘭總統澤倫斯基：「我們的夥伴擁有足夠的力量，可以迫使俄羅斯或是與俄羅斯人進行談判，以提供適當的安全，和可靠的基礎設施，確保物資轉移安全。」

美方提出為期15年且可續簽的安全保證，烏國希望期限能更長，並主張只要俄羅斯同意停火，任何和平方案都應交由全民公投決定。

CNN白宮資深記者利普泰克：「至於談判是否能成功，川普總統週五的態度則顯得有些保留，他表示在我批准之前，什麼都還不算數，這番話指的是澤倫斯基，他還說我們就看看他帶來了什麼。」

川普對談判前景，態度保留，而莫斯科方面至今仍未釋出任何退讓訊號。

克宮發言人佩斯科夫：「我們仍然認為，在目前這個階段對外散布這些資訊，可能會對談判進程產生負面影響。」

但基本上普丁目標仍是整個頓巴斯地區，至於其他烏克蘭領土，俄方不排除局部交換的可能性。

