川澤會落幕！川普樂觀喊：談判進度已達95% 坦承領土爭議仍是「棘手問題」

美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）進行了長達2小時的會談。（翻攝自 X@ZelenskyyUa）

烏俄戰爭即將迎來關鍵轉折？美國總統川普於週日（28日）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與烏克蘭總統澤倫斯基進行了長達2小時的會談，討論「20點和平計畫」。川普事後向媒體樂觀表示，終戰協議已接近「95%完成」，並稱雙方比起以往任何時刻都更接近和平。

「進度條」認知落差：川普喊95%、澤倫斯基保守稱90%

根據《衛報》報導，川普在會後受訪時展現強烈自信，聲稱這份旨在結束戰爭的草案已幾乎完成，川普提到普丁本人也希望能達成協議。

廣告 廣告

緊接在川普之後，澤倫斯基也證實談判代表在近幾週取得了良好進展，但對於協議完成度的說法較為保守，定格在「90%」。儘管現場氣氛看似和諧，澤倫斯基也多次感謝川普團隊，但雙方對剩下的「最後關頭」顯然仍存有棘手分歧。

川普語出驚人：理解俄國拒絕停火、避談基輔空襲慘狀

本次會談中最令外界訝異的是，川普公開對俄羅斯拒絕停火的立場表示「同情」。他直言：「你必須理解另一方的立場。」此舉被視為向莫斯科靠攏的危險訊號。

更尷尬的是，就在會談前幾小時，俄羅斯才剛對基輔發動了大規模空襲，投下超過500架無人機與飛彈，造成數人死亡與大規模斷電。面對記者詢問，川普拒絕譴責俄方的暴行，甚至反過來為俄羅斯辯護，宣稱：「我相信烏克蘭也發動了一些非常強大的攻擊，這不是負面評語，而是你（烏克蘭）不得不做的事。」

棘手領土戰：烏克蘭提「公投」換停火 普丁先電川普「下指導棋」

目前談判最卡關的依舊是領土問題。澤倫斯基提出的反建議方案包括：設立去軍事化區，雙方從接觸線撤軍；全民公投，最終計畫可付諸公投，前提是俄方先同意60至90天的停火。

然而，俄羅斯方面態度依舊強硬。克里姆林宮顧問證實，普丁在川澤會前的75分鐘密電中，已向川普詳細傳達了俄方的訴求。據悉，普丁要求烏克蘭割讓頓內茨克（Donetsk）北部尚未被俄軍佔領的領土，並堅決反對任何會讓烏克蘭喘息的停火方案。

表面和平下的暗湧：握手沒擁抱、外交待遇大不同

觀察家注意到，川普在海湖莊園階梯迎接澤倫斯基時，僅給予了「商務式握手」，並無過往與盟友見面時的擁抱。相較於今年 8 月川普在阿拉斯加峰會給予普丁的「紅地毯式熱烈歡迎」，此次對待澤倫斯基顯得疏離且充滿事務感。

此外，對於被俄軍佔領的札波羅熱核電廠，川普在受訪時甚至給出了混亂的回答，聲稱普丁「不再轟炸它了」，對前線局勢的掌握程度令在場專家捏把冷汗。

更多鏡週刊報導

解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」

福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光

才剛去完雙城論壇...中共突襲軍演 蔣萬安譴責：為政者要克制