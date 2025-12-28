「川澤會」佛州將登場！普丁放狠話：將以「武力完成所有目標」

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日將在美國佛州會面，商討結束俄烏戰爭和平方案，在此之際，俄羅斯總統普丁27日表示，若烏克蘭不願以和平方式解決衝突，莫斯科將以「武力完成所有目標」。

俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）引述普丁（Vladimir Putin）27日發表演說，披露這項說法。《路透社》報導，普丁這番言論發生在俄羅斯對烏克蘭發動大規模無人機及飛彈攻擊之後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）抨擊，俄方此舉顯示持續戰爭的意圖，而基輔則希望和平解決衝突。

報導指出，克里姆林宮在社交媒體Telegram表示，俄軍指揮官在普丁視察期間通報稱，俄軍已佔領烏克蘭東部頓內茨克（Donetska）地區的米爾諾格勒（Myrnohrad）等3個鎮，以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的胡里艾伯勒（Huliaipole）等2處地點。對此，烏克蘭武裝部隊總參謀部在社群媒體聲明稱，兩地情勢雖「艱難」，但烏軍仍在「防禦作戰」。

報導表示，澤倫斯基即將前往佛州與川普（Donald Trump）會面，至於「川澤會」要討論的議題，澤倫斯基證實，將討論東部頓巴斯地區的未來、扎波羅熱核電站的安全以及其他相關議題。

報導分析指，由於俄方多次堅持烏克蘭必須交出整個頓巴斯地區，包括仍在基輔控制下的部分地區，並對最新方案其他條款提出異議，讓外界對普丁是否會接受任何協議，感到疑慮。

