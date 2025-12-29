「川澤會」川普：普丁真心想要和平 最快數周結束戰事

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社）





烏俄戰爭即將打滿四年，烏克蘭總統澤倫斯基飛到美國佛州，與美國總統川普會晤。儘管談判前，俄國持續狂轟烏克蘭，但川普認為，普丁是真心要想和平，川普在與澤倫斯基會面後還表示，俄烏最快「幾星期」能結束戰爭，但針對頓巴斯領土以及札波羅熱核電廠的運營問題，澤倫斯基則不願鬆口。

抿著嘴巴，高舉雙手，美國總統川普在海湖莊園，迎接來訪的烏克蘭總統澤倫斯基。

美國總統川普vs.記者：「是的我認為他是，我認為他們兩位對烏克蘭發動的襲擊，顯示普丁不想要和平，（您怎麼看)，不他是非常認真的。」

人沒到場的普丁是記者追問的焦點，澤倫斯基到訪前，烏克蘭才被俄軍狂轟猛炸。

烏克蘭總統澤倫斯基vs.美國總統川普：「我們會討論20點計劃，就是那份20點計劃，順帶一提，當中90%是由美烏兩國團隊完成，這對烏克蘭也有巨大的經濟利益。」

兩人進入海湖莊園邊吃邊談，烏克蘭能獲得類似北約第五條的安全保障。

烏克蘭總統澤倫斯基：「20點和平計劃，90%已達成共識，美歐對烏安全保障，100%達成共識，美、歐、烏三方安全保障，幾乎達成共識。」

普丁要拿下整個頓巴斯，但烏方堅持現狀停火不割地，美方提議的非軍事區或是自由經濟區，能否奏效令人存疑，普丁還要掌控札波羅熱核電廠，緩解俄國南部電荒，但澤倫斯基對俄烏共管極度保留。

俄羅斯顧問烏沙科夫：「最重要的一點是，俄美兩國總統普遍持有一致觀點，也就是烏克蘭，與歐洲人以準備公投，或其他藉口為由，所提議的臨時停火，將導致衝突拖延，並存在重啟戰火的風險。」

川澤會談前，川普致電普丁談話一個多小時，普丁直言不會停火，不給烏克蘭喘息的時間，川普這位國際公道伯的調停之路，剩下最後也最難的一哩路，三角談判的結果，將決定戰爭的終點在哪裡。

