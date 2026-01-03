川版門羅主義告捷 為掃毒更為石油

美國總統川普對委內瑞拉動武，並迅速逮到委國總統馬杜洛，這代表華府靠軍力遂行「新門羅主義」首戰告捷，且直接對委內瑞拉推進「政權更迭」，而這次川普清理拉丁美洲「後院」，是否真的為了掃毒，還是覬覦委國石油，答案也可能很快會揭曉。

去年12月初，白宮公布川普2.0版《國家安全戰略》（NSS），其中強調「重振美國在西半球的主導地位」，並準備在必要時動用武力，以推進美國利益，包括應對移民、毒品和該地區敵對勢力的崛起。

廣告 廣告

川普政府將新政策稱為「川普版門羅主義」（Trump Corollary to the Monroe Doctrine），而委內瑞拉正是其初試啼聲。原先，美方似乎希望馬杜洛自行下台，流亡俄羅斯或其他地方，但沒想到結果卻是，美國陸軍特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）直接在委國逮人，證明川普近來的磨刀霍霍並非空言。

美國戰爭部長赫格塞斯上月初在演說中稱，美國不應再被「民主建設、干涉主義、目標不明確的戰爭、政權更迭……以及無效的國家重建」分心。這次川普動武扳倒馬杜洛，是否已違反這些原則，難免會遭受質疑。

川普曾要求委內瑞拉歸還「被偷的石油、土地與資產」，直指1976年委國國有化石油產業後，美國公司如艾克森美孚（ExxonMobil）蒙受的損失。BBC指出，這暴露了川普對委國軍事行動的核心：不僅是反毒或人權，更是華府對這個全球第五大石油出口國資源的覬覦。

馬杜洛被美國扳倒，對於委內瑞拉的盟友，包括大陸、俄羅斯、伊朗和古巴等，都是一大打擊。中國與拉美關係專家賴薩魯斯（Leland Lazarus）認為，白宮削弱委內瑞拉意在一石多鳥：增加美國石油供應並降低油價，減少毒品走私，剝奪中國、俄羅斯和伊朗的戰略灘頭堡，「並孤立其他區域敵對勢力如古巴和尼加拉瓜。」

自川普再次上台以來，拉美地區激進左翼政權就成為他的眼中釘。馬杜洛政權垮台，下一張倒下的骨牌有可能是古巴。古巴長期遭到美國經濟制裁，高度仰賴馬杜洛政權提供的廉價石油，而川普封鎖委內瑞拉石油出口，已導致古巴面臨經濟崩潰的邊緣。