川習交好「台灣正從籌碼變成商品」
川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：美國正在跟中國談「如何相處」，而不是「如何保護台灣」，換言之，台灣從「美中博弈的籌碼」，正在變成「美中交易的商品」。
李翔宙說，這明顯撕下了台灣安全的虛幻面紗，但賴清德總統仍強調「台美關係堅如磐石」卻假裝面紗還在；身為台灣的領導人，此時應該向國人坦誠：台美關係面臨前所未有的不確定性，台灣必須做最壞打算、最好準備。
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中說，川普再次把與習近平通電話交談形容為「非常好」，大家早不覺得意外。川普大肆宣傳中國將加碼購買美國農產品二五○○萬噸、增加石油天然氣進口及飛機引擎等項目，但北京重點從頭到尾都很明確，習近平直接敦促美方對台軍售須「極為謹慎」，明確劃下紅線，代表任何美國對台實質防衛支持，對北京而言都可能被視為踩線行為。
翁履中認為，川普刻意淡化這段敏感內容，只輕描淡寫提到「討論了台灣」，轉而高調強調貿易讓利，用經濟甜頭來稀釋政治對立，掩蓋北京在台灣問題上強硬立場。
翁履中說，北京此次設計的美中俄三強溝通節奏，極可能構成未來走向「彼此牽制、各自劃線」態勢，美國透過盟友與貿易壁壘發聲，中國以供應鏈與國際市場作為槓桿，俄羅斯以能源與軍事壓力作為槓桿支點，三分天下的格局正在成形，川習通話與中俄對談都直接提及台灣議題，代表台灣早已被納入大國談判框架中，成為各方必提的戰略焦點。
翁履中認為，台灣目前最大挑戰，是內部無止盡的內耗與共識流失，且台灣也需觀察，美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的第四公報？不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連對台軍售也受到影響。
更多udn報導
身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高
櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝
連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到
白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開
其他人也在看
川習通話 學者：美對台軍售不受影響
針對美、中領導人這次通話涉及台灣議題與美國對台軍售，學者丁樹範今天(5日)受訪表示，台灣與軍售議題應是中方主動提出，但美國總統川普的回應感覺是在敷衍，且從美國最新的「國家安全戰略」及國防部官員的談話進一步研判，軍售不會停頓中斷，相關事務不因川習通話而有所改變。美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平通話，根據中國官媒新華社報導，習重申台灣議題的重要性，要求美國慎重處理對台軍售，川則說他重視中方的關切，願保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定；另應注意在川習通話之前，習近平先與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)進行視訊通話。 政大名譽教授丁樹範表示，「習普」通話之後接著就是「川習」，因此推斷習近平是以春節問候的名義主動致電川普，而從新華社的內容研判，台灣議題應該也是習近平率先提出討論。丁樹範說：『(原音)習是一定要談，而且要談得很詳細、落落長，川普當然不會主動講，我是覺得這樣，因為不管怎麼樣，台灣如果是川普的大籌碼，川普為什麼主動把這東西講出來，沒道理嘛。』 關於對台軍售，丁樹範分析，白宮公布的「國家安全戰略」，以及美國國防部政策次長柯伯吉(Elbridg
川習通話／在野看法：美棄抗中 賴總統慌了手腳
美中領導人再度通話，國民黨昨表示，賴清德總統無視美國川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，還在自說自話、吹噓台美關係...
冷眼集／單邊押寶 賴總統反受困美中框架
川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之...
員工遲到揪出賊！手搖飲「離職男」凌晨摸進店偷喝 老闆看監視器傻眼
手搖飲料店半夜遇到賊？有網友在Threads發文，表示自己投資加盟、位於新北永和的一家飲料店，因為有員工遲到，因此就調閱監視器，沒想到卻發現「離職前員工偷飲料」，讓他超級傻眼。網友指出，上月30日查看監視器，想知道遲到員工是幾點到班，意外發現凌晨3點左右，店裡竟然有人，赫然發現前員工偷偷進入，還自己做飲料帶走，超誇張行徑讓人無語。
千萬別下載！他存放6部兒少片遭美方查獲 回溯10年前高中犯行代價曝
台中一名林姓男子多年前就讀高中時，因一時好奇從不明網站下載6部兒少性影像並儲存於Google雲端。美國國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）於2025年偵測到這些影像後，跨海通報我國警方，導致林男在事隔10多年後遭逮捕歸案。台中地院審理期間，考量林男坦承犯行且未有散布情事，雖認定其長期持有妨害兒少身心發展，但最終依《兒少性剝削條例》判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。此案凸顯跨國查緝機制對打擊兒少
苦等焚化爐 南投縣府：30萬噸垃圾無處去 若卡關沒備案
南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，但各縣市焚化量能吃緊，代燒空間，逐年縮減，全縣垃圾堆積量已近30萬噸，形成多座發臭的垃圾山。若焚化爐卡關，縣府坦言，那就請中央協調垃圾去化或覓地處理。
陸籲海空直航正常化 陸委會：沒團客飛一班賠一班
國共兩黨智庫論壇召開後，陸方宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，論壇的共同意見也提出，要盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常...
焚化爐選址茶鄉⋯茶農憂背污名 縣府：台大檢驗無影響
南投名間是手搖飲茶葉的重鎮，供應全台約七成至八成的原料茶。環團質疑，焚化爐蓋在茶園旁，名間茶將與空污聯結，影響名間的茶葉產業鏈，恐衝擊數十億至上百億產值。茶農、茶商「剉咧等」，就怕蒙上「垃圾茶」污名，遭其他競爭茶區取代。
李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍
民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議，民進黨立委王世堅接受廣播節目「撞新聞」專訪時說，先前達到標準、沒有規定到的中配，...
馬年「跩哥馬份」受封春節吉祥物 中國網友轉發求好運
中國出現一個出人意料的農曆新年吉祥物，是《哈利波特》中的反派角色「跩哥馬份」除了被印成春聯，電商平台也販售大量馬份的裝飾品、甚至有人開始分享角色圖片，說「轉發這張圖，可以招來好運」。這股「馬份風」還引...
Mini Countryman E技術升級登場，2026年式續航突破500公里門檻
Mini宣布將自2026年3月起，為旗下純電休旅MiniCountryman帶來一波以技術為核心的進化更新，重點鎖定效率與續航表現，透過多項關鍵技術升級，MiniCountrymanE首次在WLTP測試規範下，實現超過500km的純電續航里程，最高可達501km，讓這款目前Mini家族中尺碼最大的車型，在日常通勤與長途移動之間取得更理想的平衡。
繼財劃法後第二例！行政院6日拍板「眷改條例」不副署
立法院1月16日三讀通過修正「眷改條例」，將老舊眷村定義時限從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑圖利，且恐掏空國庫2000億元。立法院已在1月28日將三讀咨文送抵行政院，10天公布期限明（6）日週五屆滿，據了解，行政院將拍板「不覆議」也「不副署」，預計明天對
魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮
台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...
《半導體》注意股：旺宏 近5日跌4.56%
【時報-台北電】旺宏(2337)於05日遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日之累積週轉率為102.84%。且02月05日之週轉率為11.91%﹝第十款﹞。05日收盤價87.90元。 旺宏(2337)近3日股價漲3.66%，近5日跌4.56%，近5日成交均量30.51萬張，券資比8.61%。近5日三大法人賣超2888張，外資賣超4342張，投信買超9861張，自營商賣超8406張。(編輯：財經內容中心)
中國瘋貼哈利波特「馬份」春聯 釣出本尊轉發
中國瘋貼哈利波特「馬份」春聯 釣出本尊轉發
賴清德稱 美中台四個不變
川習4日通話，新華社報導，大陸領導人習近平對川普總統說，台灣問題是美中最重要問題，台灣是中國的一部分，而且務必慎重處理對台軍售。川普發文證實有談到台灣，但未多說明。對此，賴清德總統5日表示，這一次中美領袖對話，在美中台三邊關係將維持「四個不變」，台美關係堅如磐石，各項合作計畫不會改變。賴清德並喊話在野黨，勿因進行兩岸合作，就推遲審查中央政府總預算與國防特別預算。
賴總統回應川習熱線 美中台三邊關係 四個不變
大陸國家主席習近平近日與美國總統川普熱線時提及，台灣是中美關係最重要的問題，台灣亦是中國領土。對此，賴清德總統昨（5）日...
民進黨粗暴對待陸配
民眾黨不分區立委、陸配出身的李貞秀正式就任後，圍繞她的所謂「國籍爭議」不但沒有平息，反而在民進黨內部被進一步政治操作。立法院民進黨團書記長陳培瑜公開點名李貞秀，質疑道：「就問你沒有中國護照，那你當時是怎麼從中國離開，來到台灣結婚生子的？」這番話，令人震驚。
川習通話／陸媒：俄美對中都有承諾
大陸國家主席習近平四日與俄羅斯總統普亭視訊會晤後，又與美國總統川普通話。具大陸官媒背景的「牛彈琴」則指出，這是前所未有的...
【盤前焦點】美股續跌台積電ADR逆勢漲 法人看台股年前震盪加劇
（中央社記者曾仁凱台北2026年02月6日電）投資人轉趨保守，5日美股續挫，不過台積電ADR逆勢收漲1.53%。法人認為，台股離農曆年封關只剩幾個交易日，由於最近全球不確定因素多，預估台股短線震盪恐加劇，但長線看法不變。投資人態度轉趨保守，熱門的科技股與比特幣價格回檔，華爾街股市主要指數5日再度走低，道瓊工業指數下挫592.58點或1.20%，收48908.72點。標普500指數挫跌84.32點或1.23%，收在6798.40點。以科技股為主的那斯達克指數下挫363.99點或1.59%，收22540.59點。費城半導體指數相對抗跌，終場下跌4.52點或0.06%，收7614.64點。個股方面，微軟、亞馬遜等雲端巨擘持續加大AI投資，嚇壞投資人，股價跌幅皆超過4%。半導體廠成受惠者，股價相對抗跌，輝達（NVIDIA）下跌2.31美元或1.33%，收在171.88美元，台積電美國存託憑證（ADR）則收漲4.99美元或1.53%，收330.73美元。台股5日收在31801.27點，下跌488.54點，跌幅1.51%，失守5日均線31994點。瀚亞投信分析，農曆年封關倒數僅剩幾個交易日，全球不