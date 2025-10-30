川習今會 川普稱已「批准」韓國建造核動力潛艇
美國總統川普今天將和大陸國家主席習近平會面，討論一項具有全球經濟影響的貿易協定。CNN報導，在亞洲行的最後一天，川普聲稱，他已經「批准」韓國建造核動力潛艦。（戚海倫報導）
美國有線電視新聞網CNN報導，前幾屆韓國政府都曾經表示，有意購買核潛艇，但美國一直反對，理由是擔心核擴散。今天美國總統川普透過社群平台發文說，他已經批准韓國建造核動力潛艇。
川普表示，我們的軍事聯盟比以往任何時候都更加強大，在此基礎上，「我已經批准他們建造核動力潛艇，而不是他們現在擁有的老式、靈活性差得多的柴油動力潛艇。」
川普隨後補充，這個潛艇將在美國建造，地點在費城造船廠。他發文說，「韓國將在費城造船廠建造他們的核動力潛艇，就在美國這片土地上。」南韓總統李在明和川普會面前曾表示，他將敦促美國准許南韓為核動力潛艇採購燃料的請求，韓國希望建造核動力潛艇，以便能和北韓中國的潛艇匹敵。CNN指出，今年稍早，北韓展示了據傳正在建造的核動力潛艇，這種武器系統，可能對韓國和美國構成重大安全威脅。
