川習兄弟情難預料 台灣壓力加劇

美知名專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）發表2026亞洲地緣政治預測。她警告，2025年圍繞著美國總統川普和大陸國家主席習近平愈發密切的「兄弟情」，今年將繼續升溫，但關係惡化機率也加大；台灣政府將面臨更大的內外壓力。總體而言，亞洲正步入一個日益動盪的年份。

瓦斯瓦尼曾在亞洲為BBC工作20年，她先前就預測2025年亞洲環繞著三大力量：川習之間的「兄弟情」、台灣面臨不斷上升壓力，以及金正恩明確地向莫斯科和北京靠攏。這些趨勢在2026年只會更加明顯。

她指出，2026表面上川普和習近平的關係似乎有所升溫，但這種關係極其脆弱。由於習近平被視為2025年貿易戰的贏家，川普在進入2026年時，實際上處於劣勢。2026年雙方預計有多達4次的會面機會，但密集接觸反而為關係惡化製造更多契機。根據柏林墨卡托中國研究中心調查，近四分之三的大陸專家與觀察家預期，2026年美中關係將在軍事、貿易與科技全面惡化。儘管川普近期放寬輝達對大陸銷售先進晶片限制，讓北京獲得領先現有技術至少一代的半導體，但華盛頓仍對頂尖產品實施封鎖。

另一個動盪戰線在於中日關係。東京愈來愈堅定地將自身安全與台海穩定掛鉤，此舉被北京視為嚴重挑釁。瓦斯瓦尼預測，習近平將在2026年測試川普在台灣議題上的底線，這會使台北的處境更顯脆弱。

台灣內部，賴清德總統正處於政治僵局的風暴中心。他必須面對綠營占少數的立法院，同時推動高達400億美元的國防追加預算，以實現2030年國防支出占GDP5％目標並強化嚇阻力。

儘管美國情報顯示習近平要求解放軍在2027年具備侵台能力，但專家分析，受限於大陸經濟放緩與解放軍內部整肅貪腐，全面侵台可能性較低，更可能出現的是隔離或封鎖情境。而大陸的灰色地帶戰術，如戰機越過中線、海軍繞島巡航及資訊戰等行動，在2026將成為常態性壓迫手段。

北韓是亞洲安全局勢中最嚴峻的變數。美國國防情報局（DIA）2025年簡報指出，平壤已開發出能打擊美國本土的洲際彈道飛彈。金正恩在俄羅斯與大陸的支持下底氣十足，完全拒絕重啟無核化談判，並視核武為政權存續的唯一保證。最令外界意外的，是韓國官員暗示2026年可能舉行兩韓峰會。瓦斯瓦尼分析，這將給金正恩籌碼，藉此要求解除制裁，或迫使美國默認去核化政策失敗，讓平壤能名正言順地推進核武計畫。預計未來一年，北韓將透過更多飛彈試射與外交表演來「劫持」地緣政治議程。

瓦斯瓦尼總結，2026年的亞洲雖未必會爆發全面戰爭，但區域動盪與不確定性將比近年更加劇烈，各方必須「繫好安全帶」迎接挑戰。