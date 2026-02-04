川習再度通話！習近平要求「慎重處理對台軍售」、川普大談貿易合作。圖為雙方2025年10月30日在南韓釜山會談。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平週三（2/4）通話，是雙方時隔兩個多月後再次以電話會談。中方新華社的報導著重於台灣議題，強調習近平要求美方「務必慎重處理對台軍售問題」；川普則在社群平台發文表示，他與習近平進行了「極佳」的通話，討論台灣等多項議題，但未提及相關細節。

新華社報導稱，習近平表示他「高度重視中美關係」，過去一年雙方「保持著良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎」。新的一年，「我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行」。

廣告 廣告

習近平隨後強調，「台灣議題是中美關係最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

新華社報導稱，川普向習近平表示：「美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。我同習近平主席有著偉大的關係，我很尊重習近平主席。」

根據新華社，川普向習近平說：「我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。」

●川普：與習近平關係「極為良好」 中方同意加買大豆

川普則在自家社群媒體平台Truth Social發文寫道，他和習近平進行了「極佳」（excellent）的通話，是一通時間長且深入的電話，談及許多重要議題，「包括貿易、軍事、我4月訪中行程（我非常期待）、台灣、俄烏戰爭、伊朗當前情勢、中國向美國採購石油與天然氣、中國考慮增加採購美國農產品（包括本季採購大豆增至2000萬噸，並承諾下一季採購2500萬噸）、飛機引擎交付等議題，以及許多其他議題，全都非常正面！」

川普稱，美中關係及他與習近平之間的個人關係都「極為良好」（extremely good），「而我們雙方都清楚維持這種關係有多重要」。他相信，在他未來三年的總統任期內，與習近平和中華人民共和國相關的事務，「將會取得許多正面成果」。

●川普對中政策趨緩

這通電話是在習近平與俄羅斯總統普丁舉行視訊會議數小時後進行。川普重返白宮以來已和習近平多次通話，上一次通話是在去年11月底。川普當時的發文未提及台灣，但中國官媒當時報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方理解台灣議題對於中國的重要性。

路透社指出，雖然川普對加拿大、格陵蘭與委內瑞拉等地實施強硬政策時，都以中國作為理由之一，但近幾個月來，在關稅、先進電腦晶片與無人機等關鍵領域，他的對中政策已明顯趨於緩和。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「雙方都在釋出訊號，希望維持美中關係的穩定。」

更多太報報導

美科技股拋售潮加劇 AMD重挫逾17%、台積電ADR跌近3%

【一文看懂】巴拿馬運河到底歸誰管？長和集團港口交易案掀起的美中角力

霍諾德登頂台北101一週後曝最難忘時刻 初次主持旅行節目即將首播