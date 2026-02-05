川習再通話 國安人士：北京掩蓋「氣虛」 仍將鎖定軍售與供應鏈議題

中國國家主席習近平在3個月內2度與美國總統川普(Donald Trump)通話，我國安人士指出，北京當局在內、外結構性壓力下，欲藉此展現不受影響，掩蓋自己的「氣虛」。該人士也指出，北京在4月「川習會」前會持續操作「中國在管控台灣情勢」等印象，且以台、美軍售及供應鏈合作作為瞄準的目標，後續須持續觀察。

川習2度通話具相同點

美國總統川普與中國國家主席習近平4日進行通話，根據目前透露出的訊息，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，以及任內會保持美中關係穩定。

我國安人士將此次通話與川、習兩人在去年11月24日的通話相比，指出其中類似之處。首先是這兩通電話顯然都是由北京主動促成。另外，中方在這兩通電話中都對美方做出擴大採購等承諾，且均提及台灣，但對於涉及台灣的相關表述，美方整體回應模式並未出現明顯調整。

拿台灣當藉口 掩蓋「氣虛」

至於中國為何要主動打這兩通電話？國安人士分析，在日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論後，中國自去年11月升高對日本的各式極限施壓，包括在區域間許多高張力的軍事部署、甚至出現在衝突邊緣或看似在衝突邊緣等行動，卻一無所獲，日本並未因此退讓，因此在11月24日與華府通話。

而這次通話，我國安團隊研判也同樣是在結構性壓力下，包括中國近日對軍方高層大清洗後，即使內部情勢獲得控制，但整體軍力勢必因此削弱。另外，近期發生委內瑞拉、伊朗及格陵蘭3起國際事件，其中委內瑞拉及伊朗無論在外交、軍事或是更深的地緣及安全方面都與中國有緊密的合作關係；而格陵蘭議題很大程度也是美方顧慮中國及俄羅斯利用地緣對美國或歐陸造成威脅，藉此防堵或嚇阻中國帶來的安全風險，北京對此非常清楚，因此過去1、2個星期內，習近平先後會見英國首相施凱爾(Keir Starmer)、烏拉圭總統奧爾西(Yamandú Orsi，另譯歐希)，再和川普通話，正反映其不安全感，欲在內部軍方情勢及外界不確定的浪頭衝擊下展現自己沒有問題、仍然穩定。

國安人士指出，內、外壓力被視為北京再次尋求與華府直接溝通的重要背景，但包括這兩通電話，即使美、中互動過程中提及台灣問題，也只是個藉口，中方試圖拿台灣問題光明正大地與國際民主國家折衝，實際上是掩蓋自己的「氣虛」。

4月川習會前 料將持續操作「中國管控台灣情勢」

不過，該人士指出，雖然中國企圖藉由與美國交易來改變些什麼，但從這兩通電話的情況，以及美國日前公布的《2025年國家安全戰略》(National Security Strategy, NSS)、《國防戰略》(National Defense Strategy, NDS)便可看出美國有清楚的全球戰略利益，其中包括印太島鏈不容侵犯，即使北京當局想視而不見，還是必須回到這個軌道上對話，才能產生實質效益。

對於台灣來說，國安人士則提醒，2月4日上午先是中國全國政協主席王滬寧「意外」會見率團訪問北京的國民黨副主席蕭旭岑一行，之後與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)視訊會晤，再與川普通話，必須注意北京當局某種程度在營造「中國管控台灣情勢」、北京與台灣最大在野黨想法相同，以及操作中國尋求和平、對台灣沒有威脅，反倒是台灣在造成困擾等印象。我國安團隊研判即使這種劇本安排不成立，但在4月「川習會」前，北京當局仍會持續此類操作。

北京將持續瞄準台美軍購、供應鏈合作

另外，該人士也指出，習近平在這次通話中特別要求美方務必慎重處理對台軍售，可看出北京對新台幣1.25兆國防特別預算非常在意，正是因為這次軍售規劃很大程度對中國戰略產生一定嚇阻，北京當局深知過去多年來在台海、甚至島鏈周邊的相關部署將因此遭受結構性衝擊，因此不斷試圖透過各種方式影響台灣各種團體及政治人物，希望持續杯葛這筆預算。

另一方面，高科技供應鏈是各國攸關生死的關鍵且核心利益，台、美強化供應鏈合作正體現民主國家希望重塑一個更安全、更有效率的供應鏈，建構對各方都有利的新國際市場，但根據掌握，北京將台、美供應鏈合作視為在高科技發展競逐上「對中國卡脖子」，因此，北京當局未來仍將會把軍售及供應鏈合作作為瞄準的目標，相關動向值得持續觀察。(編輯：宋皖媛)