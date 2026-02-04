川習再通話 川普稱討論台灣等議題和訪陸行程

美國總統川普再次和大陸國家主席習近平通話，他提到台灣議題。

美國總統川普發文表示，他和大陸國家主席習近平進行非常好的通話，通話時間長而且內容深入，討論議題廣泛，包括4月訪問中國大陸行程，也包括關於台灣的議題。（戚海倫報導）

美中領導人再度通話，美國總統川普在社群平台發文說，他和大陸國家主席習近平進行了「非常好」的通話，兩人討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國大陸行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品，包括在本季將黃豆採購量提高到2000萬噸。另外，兩人也討論了關於飛機引擎交付，川普說，「都非常正面。」

川普聲稱，美中關係以及他和習近平間的個人關係，都非常良好，他說，「雙方都清楚維持這種關係的重要」。川普也說，相信在接下來他3年總統任期內，與習近平與中華人民共和國相關的事務，「將取得許多正面成果」。

川普上次和習近平通話是在去年11月底。上次通話後川普的發文內容沒有提到台灣。但當時大陸官方媒體報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對中國的重要性。