川習博弈 台灣當自強
在韓國舉行的「川習會」落幕後，全球媒體焦點集中於中美兩國領導人如何重新定義競合關係。川普與習近平這場久違的會面，既有戰略試探，也有權力展示，然而在整個閉門會談中，台灣並未被正式提起。這個「被忽略」的現象，比任何激烈的表態更值得台灣深思。
對台灣而言，「未被提起」並非好消息。它顯示台灣議題在中美大國的戰略博弈中，正被邊緣化。川普回鍋白宮後，雖繼承了前一任政府的「印太戰略」架構，但他的外交風格向來以「交易」為核心，凡事講求交換與利益。在美中關係尚未穩定、貿易談判重新啟動之際，台灣的戰略價值恐淪為籌碼之一，而非不可動搖的盟友承諾。
對習近平而言，不提台灣，並非放棄，而是暫緩。當前中國正面臨經濟疲軟、失業高企與內部政治整頓等挑戰。習在外交上選擇「穩定中美」而非「強攻台灣」，是務實考量。但這種沉默不代表善意，反而可能意味著戰術調整，將「武統」暫緩，改以經濟與心理戰滲透台灣社會。
因此，「川習會未提台灣」不是安全的象徵，而是警訊的前奏。它提醒著台灣：國際現實冷酷，靠別人講我們的名字，不如自己活得強壯。倘若我們繼續沉迷於「美國一定會保護台灣」的幻想，只會在關鍵時刻陷入戰略孤立。
台灣必須自立自強，首先是國防必須務實。防衛不只是買武器，更在於建立全民防衛體系、資通安全與民生韌性。當前政府把「國防自主」口號化，卻忽略後勤、糧食、能源與資訊戰的整備，這是極大的戰略漏洞。若社會面臨封鎖，沒有電、沒有食物、沒有通訊，再多飛彈也只是展示品。
其次，外交必須多元。台灣不應只依賴美國一方的政治風向，而應積極深化與歐洲、東南亞、中南美等中型國家的實質合作。越多國家願意與台灣在科技、醫療、教育、綠能等領域互惠合作，越能提升國際存在感，也降低被美中大國交易的風險。
再者，內政要強化凝聚力。台灣社會的分裂已成國安問題，藍綠惡鬥讓戰略思考被短期選舉邏輯取代。當我們自己都搞不清「要和平還是要對抗」、政府說一套做一套時，外界更難信任我們。自立的前提是團結，否則國內的撕裂只會讓外力更容易介入。
最後，台灣必須重建「生存哲學」——不是悲情，而是務實，特別是在兩岸關係上要認清現實。被忽略不代表被放棄，若台灣能在國際夾縫中建立真正的自主實力，就算沒有人提我們的名字，也無人能替我們決定命運。
「川習會未提台灣」或許讓民進黨鬆了一口氣，但這正是台灣最該清醒的時刻。世界不會永遠為我們停下腳步，只有當台灣能以堅實的國力、穩健的外交與自信的人民面對變局，才有資格在風暴中心，站得筆直。這不是悲觀的現實，而是成熟國家的覺醒。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）
其他人也在看
高市早苗見林信義連發2文！中國外交部炸鍋
[NOWnews今日新聞]亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議1日落幕，日本首相高市早苗在兩天峰會與台灣代表林信義等多名外國領導人會晤，她也連續兩天在X平台貼出與林信義會面的照片。對此，中國外交部...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
APEC高市早苗見林信義連發2文 中國跳腳轟違反一中
政治中心／綜合報導APEC亞太經合會，在南韓慶洲圓滿落幕，不過日本首相高市早苗，接連兩天在個人社群媒PO出與台灣領袖代表林信義的合照，並稱呼他"台灣總統府資政"，引發中國炸鍋，中國外交部昨天（1日）晚間，公開指責"違背一個中國"，已向日方提出抗議，對此，民進黨立委王定宇怒嗆中國"就像是被踩到尾巴的瘋狗"。民視 ・ 16 小時前
高市早苗合照林信義！中國氣炸登日媒頭條 日網反應曝光：台灣獨立
2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國登場，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表，並在召開前與日本首相高市早苗碰面，不過卻引發中國外交部不滿，批「違反一個中國原則」。這個消息昨（1日）晚也登上日本網路新聞的頭條，消息吸引日本網友熱烈討論，目前已累積2000多則留言，紛紛表示「日本與台灣之間的友好關係非常重要，我們將台灣視為可靠的盟友」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
習近平穿梭峰會 高市關切台海穩定1／習近平壓軸到場！ 李在明首見習近平氣氛融洽
南韓總統李在明跟中國國家主席習近平，藉由這次APEC峰會首度見面，是否能讓韓中關係緩解，還有待觀察。而習近平在APEC大會上再次提起「維護多邊貿易體制」，以及在場邊會中，見了加拿大總理卡尼都被認為跟美方較量意味濃厚。鏡新聞 ・ 1 天前
美加交惡 中國示好! 中加領袖8年來首晤 卡尼稱轉捩點 川普說加道歉沒用
[Newtalk新聞] 當地時間 10 月 31 日，加拿大總理卡尼在韓國參加亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中方領導人習近平會晤。 「這標誌著加拿大和中國雙邊關係的一個轉捩點，」會後，卡尼在社交媒體 X 平臺發文稱，中加「致力於以務實和建設性的方式重塑雙邊關係」，並將採取行動解決懸而未決的貿易問題和摩擦點，「期待在加強兩國關係的同時，在這些貿易問題上取得進展」。 據中國外交部網站 10 月 31 日消息，中加領導人同意，恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展。 此次會晤引起加拿大和一眾西方媒體的廣泛關注。《加拿大廣播公司》（BBC）稱，這是自 2017 年以來兩國領導人首次正式會晤。《美聯社》提到，中加領導人朝著修復兩國間破裂關係邁出了一步。 據加拿大總理網站和媒體報導，在持續約 40 分鐘的會晤中，中加領導人還討論了在能源、農業、製造業、氣候變化以及國際金融領域的更深入合作。 會後，卡尼告訴記者：「今天的這次會議早就應該召開了……我對會晤結果非常滿意。我們現在迎來了關係的一個轉捩點——一個為加拿大家庭、加拿大企業和加拿新頭殼 ・ 1 天前
25年來首次！北卡州長重磅訪台 特別提「風災互助」彰顯台美情誼
即時中心／高睿鴻報導基於共同享有的民主價值，台美關係持續深化；外交部昨（1）說明，部長林佳龍10月31日接見了美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）、以及其率領的訪問團。外交部提到，史坦此次訪台，是北卡州睽違25年再度來訪的州長，上次已得追溯至前州長杭特（James Hunt）2000年8月訪台。同時也指，我國與北卡羅萊納州於1981年締結姐妹關係、該州州議會也連續5年通過友台聲明，展顯對我國支持及友誼。民視 ・ 19 小時前
黃國昌拋藍白「聯合政府」 綠諷卡提諾學院
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（2）日在「聯合政府的理論與實驗」論壇提及，未來10年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府，明明是少數，卻演得好像自己在當皇帝，更感嘆稱...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
高市早苗：不重談美日5500億投資協議
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗1日表示，她沒有計劃重新談判與美國達成的5500億美元投資協議，並稱即使首相更迭，政府間做出的承諾也不應改變。高市早苗在成為首相之前曾表示，如果該協議有不公平...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 9 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前