川習博弈 台灣當自強

在韓國舉行的「川習會」落幕後，全球媒體焦點集中於中美兩國領導人如何重新定義競合關係。川普與習近平這場久違的會面，既有戰略試探，也有權力展示，然而在整個閉門會談中，台灣並未被正式提起。這個「被忽略」的現象，比任何激烈的表態更值得台灣深思。

對台灣而言，「未被提起」並非好消息。它顯示台灣議題在中美大國的戰略博弈中，正被邊緣化。川普回鍋白宮後，雖繼承了前一任政府的「印太戰略」架構，但他的外交風格向來以「交易」為核心，凡事講求交換與利益。在美中關係尚未穩定、貿易談判重新啟動之際，台灣的戰略價值恐淪為籌碼之一，而非不可動搖的盟友承諾。

廣告 廣告

對習近平而言，不提台灣，並非放棄，而是暫緩。當前中國正面臨經濟疲軟、失業高企與內部政治整頓等挑戰。習在外交上選擇「穩定中美」而非「強攻台灣」，是務實考量。但這種沉默不代表善意，反而可能意味著戰術調整，將「武統」暫緩，改以經濟與心理戰滲透台灣社會。

因此，「川習會未提台灣」不是安全的象徵，而是警訊的前奏。它提醒著台灣：國際現實冷酷，靠別人講我們的名字，不如自己活得強壯。倘若我們繼續沉迷於「美國一定會保護台灣」的幻想，只會在關鍵時刻陷入戰略孤立。

台灣必須自立自強，首先是國防必須務實。防衛不只是買武器，更在於建立全民防衛體系、資通安全與民生韌性。當前政府把「國防自主」口號化，卻忽略後勤、糧食、能源與資訊戰的整備，這是極大的戰略漏洞。若社會面臨封鎖，沒有電、沒有食物、沒有通訊，再多飛彈也只是展示品。

其次，外交必須多元。台灣不應只依賴美國一方的政治風向，而應積極深化與歐洲、東南亞、中南美等中型國家的實質合作。越多國家願意與台灣在科技、醫療、教育、綠能等領域互惠合作，越能提升國際存在感，也降低被美中大國交易的風險。

再者，內政要強化凝聚力。台灣社會的分裂已成國安問題，藍綠惡鬥讓戰略思考被短期選舉邏輯取代。當我們自己都搞不清「要和平還是要對抗」、政府說一套做一套時，外界更難信任我們。自立的前提是團結，否則國內的撕裂只會讓外力更容易介入。

最後，台灣必須重建「生存哲學」——不是悲情，而是務實，特別是在兩岸關係上要認清現實。被忽略不代表被放棄，若台灣能在國際夾縫中建立真正的自主實力，就算沒有人提我們的名字，也無人能替我們決定命運。

「川習會未提台灣」或許讓民進黨鬆了一口氣，但這正是台灣最該清醒的時刻。世界不會永遠為我們停下腳步，只有當台灣能以堅實的國力、穩健的外交與自信的人民面對變局，才有資格在風暴中心，站得筆直。這不是悲觀的現實，而是成熟國家的覺醒。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）