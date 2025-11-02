川習各取所需 台灣問題待續

美國總統川普結束亞洲行，試圖以友善與合作姿態，修復先前因關稅與防衛支出而緊繃的盟友關係。美媒指出，川普此行傳達出美國仍是亞洲後盾的明確訊息，然而，熱絡的外交場面掩蓋不了現實，川普缺席多場關鍵峰會、政策個人化，讓區域信任依舊薄弱。另澳洲廣播公司（ABC）指出，「川習會」沉默背後，台灣才是最被策略性忽略的核心議題，可能留待未來解決。

川普此行回應韓國多項要求、答應日相高市早苗「任何事都可向美國求助」，又在多個東南亞國家接連合作協議。美媒認為，這些舉措正是用來向亞洲盟友展現友善姿態。

然而，儘管行程緊湊且充滿象徵意義，但川普依然無法挽回東南亞盟友。英國智庫「皇家國際事務研究所」副研究員海頓評論，「如果美國想取悅東南亞，就必須努力緩和敵對情緒、創造關係」，加上川普缺席2場峰會的關鍵環節，海頓認為川普對該地區的關注遠未達到「全方位接觸」的程度。

澳廣（ABC）指出，台灣雖是「川習會」刻意迴避的關鍵字，但北京在峰會前的行動表明，台灣仍是大陸長期戰略的核心，由於華府在會談前夕出現「勿打台灣牌」的聲音，大陸早已看清對手局勢，讓大陸國家主席習近平選擇不隨意揮霍這項籌碼。

分析指出，沉默本身即是策略。對於川普而言，讓北京恢復採購、讓農民看到成果，比繼續對抗更具政治價值；對習近平而言，避免在台灣問題被拒絕，能向國內宣示「中國選擇了寬宏大量」，也恰好對上「西方遏制中國」的長期論述。兩人以不同敘事包裝各自的妥協。

但澳廣強調，近期緩和極為脆弱，川普將對陸政策個人化，使談判成為「交易與秀場」的結合；習近平則利用美方內部壓力爭取喘息空間。任何變動都可能破壞平衡。華府原有的跨黨派抗中戰略因此被迫退居次位，轉為取決於川普的個人決斷。

文章認為，釜山並非陸美競爭的終點，而是川、習兩人如何在國內政壇生存的手法展示。川普贏得了媒體的頭條，而習近平掌控了節奏，川普的收穫是立竿見影且關乎個人利益的。習近平的收穫則是悄無聲息的，並且具有戰略意義，就是為北京日後獲取更多利益奠定了基礎，尤其在台灣問題上。