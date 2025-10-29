川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣
「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒什麼好說的，「台灣就是台灣」。他也透露芬太尼將是川習會重點之一，並預期美中可就稀土取得進展。
川普昨日在空軍一號說，此行可能不會會晤北韓領袖金正恩，想專心處理今天川習會；他樂觀看待這次會談，認為可解決很多問題，相信習近平會盡力幫美國解決芬太尼問題，美方也願意降低相應關稅。
川普：不確定是否會談到台灣
至於習近平可能敦促川普在台灣議題表態，川普說，不確定是否會談到台灣，習近平也許會想問，但其實沒什麼好問，台灣就是台灣，「他們也了解，現在最棒的是我們正把眾多晶片製造商帶進美國，世界第一的晶片製造商（台積電）已在亞利桑那州設廠」。
「大量台灣公司正在美國建廠」
川普昨日在亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會午宴演說，就提到台積電自去年美國大選以來，已承諾在美國投資一千億美元，「有大量來自台灣的公司正在美國建廠」，還說認為將與習近平達成有利美中的偉大協議。
川普在國立慶州博物館會晤南韓總統李在明時，再提到川習會，表示這對世界和所有人都很重要。在李在明主持的晚宴，川普還透露與習會晤很可能長達三到四小時，預期將順利進行。
白宮昨晚預告，川普將在南韓時間今天上午十一時（台北時間上午十時）會晤習近平。
中國外交部昨證實川習今將在釜山會晤。外交部發言人郭嘉昆說，美中領袖將就兩國關係戰略性、長遠性相關問題，以及共同關心的重大問題深入溝通，「我們願同美方共同努力，推動這次會晤取得正面成果，為中美關係穩定發展做出新指引、注入新動力」。
總統府：樂見美中領袖交流對話
總統府發言人郭雅慧昨天說，樂見美中領袖交流對話；任何有助區域和平穩定發展、能降低區域衝突的努力，「我們都表達正面樂觀看待」。她也感謝美國長期對台灣在安全及民主上的堅定支持，從聯大期間，美日韓外長聲明，還有日本首相高市早苗與川普廿八日見面，都再次確認台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀；台灣會持續與美保持密切聯繫。英美媒體指出，外界普遍認為川習會若達成任何協議，可能只是休戰而非全面協議，這些協議也為川普明年初訪中鋪路。
美中有望互撤港口費 稀土待議
美中這輪談判的議題，最容易處理並取得進展的議題是關稅。美國財長貝森特已說，對中加徵百分之百關稅威脅已實質擱置。一般認為美中有望互撤港口費，中國也可能放行TikTok轉手美國業者。
不過涉及雙邊貿易、智財與資本流動的新限制，仍待雙方商議，稀土即是其中之一。貝森特說中方將延後稀土出口管制措施一年，中國官員還未正式回應。最棘手的議題是地緣政治，川普希望習近平協助施壓俄羅斯結束烏克蘭戰爭，習近平則力圖讓川普調整對台立場，期盼川普表明「反對」台獨。
更多udn報導
坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」
18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債
獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚
驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走
其他人也在看
【更新】將與習近平討論台灣？川普：台灣議題沒什麼可談的
美國總統川普明日（10/30）將與中國國家主席習近平於南韓會面。他今日（10/29）談到「川習會」可能的議題時表示，「不確定」是否會談到台灣。他還說，台灣議題沒什麼好談的，「台灣就是台灣」。太報 ・ 19 小時前
粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝
粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
日美領袖峰會確認台海和平重要性 外交部：高市早苗上任一周已連提3次
美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後的首趟亞洲行進入尾聲，今（29）日上午結束訪日行程後，將前往南韓慶州與南韓總統李在明會談，並預定於明日與中國領導人習近平進行「川習會」。而在川習會之前，川普昨日與日本首相高市早苗會晤，雙方再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。對此，我國外交部今（29）日上午也發表回應，轉述部長林佳龍誠摯感謝美日兩國政府，持續以......風傳媒 ・ 19 小時前
小S神預言？粿粿上節目曾保證「結婚不會出軌」 網諷：話別說太滿
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導男星范姜彥豐和前中信啦啦隊女神粿粿結婚3年，育有1女，不過近期頻傳兩人婚變消息，范姜彥豐今（29）日在社群上傳影片...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 17 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 16 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前