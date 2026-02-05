川習對話引關注 政院：台美也有非常好溝通管道

（中央社記者賴于榛台北5日電）美國總統川普與中國國家主席習近平4日晚間通話，觸及台灣議題引起關注。行政院表示，台灣向來關注中美互動，台美間也有非常好的溝通管道，同時期盼立法院開議後盡速審議今年度中央政府總預算案、國防特別條例等相關法案，提升台灣國防自主能力、維護經濟成長果實。

時隔2個多月，美中領導人4日再度通話，川普（Donald Trump）在「真實社群」（Truth Social）發文指，他與習近平討論貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等。中國官媒新華社則指，習近平對話中強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，台灣向來關注中美互動，台美間也有非常好的溝通管道，且日前台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）才達成供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作議題「四大支柱」，深化台美經濟夥伴關係，獲得重大成果。

李慧芝也提到，近年國家持續進步，經濟發展非常好，根據主計總處預估，台灣去年經濟成長率達8.63%，創近15年新高，但國家持續發展的同時，國防也必須強化，才能捍衛國家主權、保障自由民主的生活方式，期盼立法院在開議之後盡速審議今年度中央政府總預算案、國防特別條例等相關法案，才能提升台灣國防自主能力，維護經濟成長的果實。（編輯：張若瑤）1150205