川習峰會藏玄機！美國握主導權 韓淪配角出場地

睽違六年，眾所矚目的川習會終於登場。（圖／美聯社）





睽違六年，眾所矚目的川習會終於登場！王見王的場合，從迎賓開始就暗藏玄機。只見習近平抵達翼峰樓會場時，迎接他的竟然不是地主國的韓方高層，而是美國國務院禮賓長，最後也是由川普先送習近平離開，川普還多次拍習近平的背，顯然掌握主導權，習近平則顯得僵硬，似乎美方才是真正的主人。

中國國家主席習近平從專機緩步走下階梯，韓方在機場舉行隆重歡迎儀式，除了鳴放21響禮炮，禮兵也分列紅毯兩側致敬，軍樂團則奏起迎賓樂章，美國總統川普則是搭乘空軍直升機，提前10分鐘抵達機場，並乘坐野獸座車，率先進入會面地點。

隨後習近平在龐大的保鑣和維安陣仗下進入會場，不過令人意外的是，迎接他的並非韓方高層，而是美國國務院禮賓長克勞利，似乎韓國只是提供場地，真正的主人顯然是美方。

美國國務院禮賓長克勞利：「總統先生，中國國家主席，」

美國總統川普vs.中國國家主席習近平：「很開心見到你，（很高興又見面了）。」

除了握手，川普還伸出左手拍拍習近平的背，這個看似親切的寒暄，其實更像在宣示，誰才是這場會面的主導者。

美國總統川普：「我們今天肯定會有非常成功的會談。」

美方人員：「站住！站住！記者可入，維安禁入。」

川習會終於登場，除了現場秩序由白宮全程主導，其實整個川習會的時間、地點到最後一刻，中美還是不同調，讓全球媒體忙著查證，直到凌晨白宮才定調是釜山，刻意營造一種美方掌控的節奏感。

SBS記者：「像是會談場所是在慶州，或在釜山，以及到底何時展開對話，兩國直到最後一刻都在進行心理戰。」

川習會談了整整100分鐘，結束後，雙方短暫同框握手，川普甚至像主人送客一樣，讓習近平先行離開，整場會晤，美方看似從頭到尾居於主導，但關起門來，究竟談了什麼，誰做出更多的讓步，外界仍不得而知。