川習急電 止血台灣有事論

24日晚間，大陸國家主席習近平主動致電美國總統川普，由於美中領導人方於10月30日在韓國釜山進行會晤，不到1個月，雙方居然再度通話，這樣的頻率並不尋常。由於這通電話是中方要求的，判斷應與日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論有關。

對習近平來說，防止台灣問題國際化應為首要之務。如果台灣議題能控制在中國的內政問題層次，那麼解決兩岸問題僅需台灣與大陸雙方即可。一旦各國插手進來，操之在己的可能性也就愈低。

美國在台協會9月重提「台灣地位未定論」，無形中讓日本的態度變得更加關鍵。1951年9月，二戰各國簽署《舊金山和約》，其中第二條（b）款載明：「日本放棄對台灣、澎湖……等島嶼的一切權利」，但弔詭之處在於，日本未表明要歸還的對象。

倘若現在的日本政府願意申明，二戰後放棄對台灣的權利就是將權利歸還給中國，那麼對中共主張「台灣是中國的一部分」極為有利。偏偏高市早苗的陳述是「台灣有事可能觸及日本行使自衛權的條件」，那就表示，台灣問題他國有置喙餘地，間接證明「台灣地位未定論」有理。

倘此思維持續發酵，除直接衝擊中共主張「台灣是中國的一部分」外，未來亦不排除會有更多的國家支持這樣的表述。習近平必須要在這星星之火燎原之前，盡快止血。在上述壓力下，中共立即對日本採用高強度且具針對性的軍事演習、經濟脅迫，以迫使日本政策轉向。但美國國務院卻未否定高市的提法，創造出一個將台灣置於「美日安保框架」的想像。這使得習近平必須在短時間內與美國溝通。

雖然在「川習通話」後，白宮發布的消息有些「顧左右而言他」，漏提台灣，不過，從新華社的報導可看出，習近平的重中之重就是台灣問題，中方強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，直接回擊日本立場產生的國際法理衝擊。特別是，中方向川普要到「美方理解台灣問題對中國的重要性」，這個「同理」對當前的北京至關重要。

川習通話後，川普很快地致電日相高市早苗，證實「川習通話」的核心就是高市言論引發的台灣問題變化。看來習應向川普表達了對日本不滿及對台灣問題的憂慮。目前看來，川普至少給了習一個軟台階下，雖未達成任何共識，但川普表達對中方立場的理解。這個「同理」雖不夠好，但至少讓習有對內交代的說法。

在明年4月川普訪中前，中共可能還會敦促美國至少遵守「一中政策」，不過交雜著貿易談判，中共要跟川普要到對台灣問題的新讓步恐怕不易。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）