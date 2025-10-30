川習握手19秒會談100分鐘 川普立宣布調降中國關稅

釜山川習會順利落幕，會後川普還被拍到在習近平耳邊講悄悄話。（圖／達志影像美聯社）

眾所矚目的川習會，今天在釜山登場。川普跟習進平會面100分鐘後，川普顯然對這次會談很滿意，1到10分，川普打了12分。會談後，川普還親自送習近平上車。川普在返回美國的專機上表示，將即刻起調降對中國的關稅，稀土方面，中美也達成一年期的協議。

美中領袖川習會在釜山圓滿落幕，雙方會談僅歷時100分鐘，卻取得豐碩成果。美國總統川普對此次會談極為滿意，在1至10分的評分中給予超過滿分的12分。會後川普宣布將調降對中國的關稅，從原本約57%降至47%，同時中國將恢復購買美國大豆和農產品，雙方也達成為期一年的稀土供應協議。此次會面展現兩國關係明顯回暖，川普更親自送習近平上車，顯示對中方的重視。

這場眾所矚目的川習會於上午10點在釜山登場，是兩位領導人時隔6年的再次交鋒。會面開始時，兩人進行了長達19秒的握手致意。川普原先表示會議可能需要3到4小時，但實際只用了100分鐘就完成會談。會談結束後，川普親自將習近平送至座車，展現對中方的尊重與友好。

川普在返回美國的專機「空軍一號」上向媒體透露了會談成果。他表示中國將重新購買美國的大豆和農產品，同時雙方達成為期一年的稀土供應協議。關稅方面，由於習近平努力阻止吩坦尼流入美國，川普將相關關稅從20%降至10%，對中國進口品的整體關稅則從57%降至47%。

習近平在會談中也釋出善意，他表示希望中美兩國能成為夥伴朋友，因為這是現實所需。然而，華盛頓郵報分析師Josh Rogin在CNN上分析認為，習近平視川普為可以操縱以達成他想要目標的人物，而中國真正想要的是AI晶片。

關於中國最關切的晶片問題，川普在專機上澄清，雖然雙方有談到輝達在中國的業務，但並未討論任何與Blackwell晶片相關的事宜，顯示川普在晶片議題上仍持保留態度。儘管如此，中美關係明顯降溫，川普更宣布計劃於明年4月訪問中國，進一步鞏固兩國關係。

