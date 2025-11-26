川習明年至少四次會面 貝森特：美國對台立場不變

美國總統川普在空軍一號上再被追問與習近平通話內容，川普強調主要聚焦貿易和俄烏戰爭。（圖／達志影像美聯社）

川習熱線通話到底有沒有提到台灣? 美國總統川普刻意迴避相關問題，保持模糊戰略。不過財政部長貝森特接受CNBC專訪時明確表示，美國對台立場沒有改變。同時中美關係正在改善，明年川普跟習近平，至少會有四次會面。

美國總統川普與大陸國家主席習近平進行熱線通話後，雙方對於通話內容的描述出現差異，特別是關於台灣議題的討論。儘管川普在回應記者提問時迴避談論台灣話題，僅強調討論了貿易和農產品採購等事宜，美國財政部長貝森特卻在CNBC專訪中明確表示美國對台立場沒有改變。同時，貝森特透露美中關係正在改善，明年兩國領導人將有至少四次會面機會，包括川普訪中和習近平訪美等重要外交活動。

在空軍一號上，當記者追問川普與習近平的通話內容時，川普僅表示他們談了很多事情，主要集中在貿易和美國農產品採購方面，刻意避開關於台灣的話題。對於這次熱線溝通，貝森特在CNBC專訪中指出這代表美中關係正在改善。貝森特強調，美中永遠都是競爭對手，這是很自然的事情，但明年預定的四次會晤將為兩國關係帶來極大的穩定性。

明年川習會面安排密集，包括4月川普訪問中國、11月在深圳舉行的APEC會議，以及川普預定在美國兩度接待習近平。除了台灣議題外，貝森特提到習近平同意烏克蘭衝突的和平進程必須向前推進。然而，外界最關注的仍是美國對台灣的立場，因為通話後中美雙方在是否談論台灣的摘要上各自表述，川普隻字未提但也沒有駁斥。

前美國駐越南大使Daniel Kritenbrink向CNN表示擔憂，因為在總統的通話摘要中保持沉默，外界只能依靠中方發布的信息，這可能讓東京和台北的朋友感到不安。從釜山會面到這次熱線通話，川普都刻意繞開台灣話題，美國似乎決定維持某種程度的戰略模糊。值得注意的是，日本在與中國關係緊張後，也採取了相對克制的發言態度，以確保雙方關係不會進一步惡化。

