川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術

從上海中心大廈俯瞰外灘，更能看出陸家嘴頂級商辦商圈人去樓空的空虛感與中國經濟的危機感。 (攝影者：郭涵羚)

川習會來了，左右美中談判的一大關鍵就在中國經濟。

當美中貿易摩擦升高，關稅與稀土成為新一輪博弈焦點之際，中共高層竟罕見打破30年慣例，提前在今年10月召開的4中全會擬定新的5年規畫，而非等到往常的5中全會，以因應國際局勢與內部經濟的雙重壓力。

中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！

上海現場》中國3大指數回春

台商：拉抬股市，只是振興信心手段

上海世紀大道，短短5.5公里，卻劃出兩個世界。一邊是上海證交所的市場火熱，中國A股上證指數、深證成指、創業板指3大指數同步回春，上證指數更突破3,900點，創下10年新高。

另一邊，外資熄燈撤離，大道旁摩天大樓裡只剩本土面孔。

股市創新高是提振消費的最後強心針，「當前中國的問題在於消費信心低迷，拉抬股市，只是提振信心的手段。」一位深耕中國數十年的金融業台商董事長直言。

消費力起來了嗎？商周團隊前往上海靜安區的興業太古匯商城，這裡有全球精品龍頭路威銘軒集團（LVMH）砸下約新台幣3,500萬元打造的LV「路易號」巨型郵輪旗艦店。靠著全球首見的零售店、咖啡店、展覽館三合一新店型，吸引滿滿人潮拍照打卡，成了上海新地標。

斥資打造巨型郵輪店面，背後其實是為了力振LVMH在中國的表現。該集團2024年財報，全年營收年增僅1％，但包括中國在內的亞洲地區經營困難，營收約下降11％，中國市場成了須極力振興的區域。

台商也有同感。「這是我在中國數十年來最難熬的一年。」一位製造業老台商感嘆：「在中國捲贏了，競爭力確實會更強，但前提是得先活下來。」

昆山現場》排隊名店等無客人

消費信心躺平，賣便宜也無效

再來到中國昆山，我們在百年歷史的麵食名店——奧灶館，這家傳說因清朝乾隆皇帝讚譽而得名的醬油湯麵店，曾是在地人與觀光客爭相排隊的熱門餐廳。一碗最便宜不到新台幣90元的湯麵，過去晚餐時段一位難求，如今卻近半座位空著，等不到客人上門。

這不只是餐飲業的冷清，而是中國經濟深層困境的縮影。中國工廠出廠價格已連續36個月負成長，反映出激烈競爭下的「內捲地獄」。商品越賣越便宜，卻無法刺激消費。民眾選擇將錢存起來，中國存款總額已突破人民幣320兆元，且仍在持續攀升，毫無回頭跡象。

十五五規劃》祭反內捲改革

中國商界捲出韭菜進化術，衝擊全球

然而，中共4中全會將「整治內捲式競爭」納入第15個5年規劃《建議》，習近平更高舉反內捲改革大旗，誓言為中國產業突圍。但實情如何？

正新輪胎總經理李進昌直言，中國企業的「捲」已非昔日低價低質的代名詞。如今，中國產品品質不僅達到全球水準，甚至更勝一籌，價格卻仍僅為他國的一半，讓全球競爭者難以招架，市場版圖迅速擴張。

有趣的是，中國越「捲」，中國人越以「韭菜」自嘲。在台商眼中，這股韭菜文化不僅展現生命力與獨特性，更在商場演化為競爭邏輯：「不割別人韭菜，就等著被割。」韭菜不只是被動的象徵，更成了主動出擊的策略。

這場關稅戰並沒有讓中國退場，而是在換道加速，選擇以「捲」應對挑戰，以「韭菜」自我進化。這不只是企業的競爭邏輯，更是整個國家的生存哲學。未來5年，世界將不得不面對這個現實：中國，正以自己的方式，重新定義全球競爭的規則與節奏。

撰文者：林洧楨 研究員：曹博凱 製作人：呂國禎

