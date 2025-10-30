川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術
川習會來了，左右美中談判的一大關鍵就在中國經濟。
當美中貿易摩擦升高，關稅與稀土成為新一輪博弈焦點之際，中共高層竟罕見打破30年慣例，提前在今年10月召開的4中全會擬定新的5年規畫，而非等到往常的5中全會，以因應國際局勢與內部經濟的雙重壓力。
中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！
上海現場》中國3大指數回春
台商：拉抬股市，只是振興信心手段
上海世紀大道，短短5.5公里，卻劃出兩個世界。一邊是上海證交所的市場火熱，中國A股上證指數、深證成指、創業板指3大指數同步回春，上證指數更突破3,900點，創下10年新高。
另一邊，外資熄燈撤離，大道旁摩天大樓裡只剩本土面孔。
股市創新高是提振消費的最後強心針，「當前中國的問題在於消費信心低迷，拉抬股市，只是提振信心的手段。」一位深耕中國數十年的金融業台商董事長直言。
消費力起來了嗎？商周團隊前往上海靜安區的興業太古匯商城，這裡有全球精品龍頭路威銘軒集團（LVMH）砸下約新台幣3,500萬元打造的LV「路易號」巨型郵輪旗艦店。靠著全球首見的零售店、咖啡店、展覽館三合一新店型，吸引滿滿人潮拍照打卡，成了上海新地標。
斥資打造巨型郵輪店面，背後其實是為了力振LVMH在中國的表現。該集團2024年財報，全年營收年增僅1％，但包括中國在內的亞洲地區經營困難，營收約下降11％，中國市場成了須極力振興的區域。
台商也有同感。「這是我在中國數十年來最難熬的一年。」一位製造業老台商感嘆：「在中國捲贏了，競爭力確實會更強，但前提是得先活下來。」
昆山現場》排隊名店等無客人
消費信心躺平，賣便宜也無效
再來到中國昆山，我們在百年歷史的麵食名店——奧灶館，這家傳說因清朝乾隆皇帝讚譽而得名的醬油湯麵店，曾是在地人與觀光客爭相排隊的熱門餐廳。一碗最便宜不到新台幣90元的湯麵，過去晚餐時段一位難求，如今卻近半座位空著，等不到客人上門。
這不只是餐飲業的冷清，而是中國經濟深層困境的縮影。中國工廠出廠價格已連續36個月負成長，反映出激烈競爭下的「內捲地獄」。商品越賣越便宜，卻無法刺激消費。民眾選擇將錢存起來，中國存款總額已突破人民幣320兆元，且仍在持續攀升，毫無回頭跡象。
十五五規劃》祭反內捲改革
中國商界捲出韭菜進化術，衝擊全球
然而，中共4中全會將「整治內捲式競爭」納入第15個5年規劃《建議》，習近平更高舉反內捲改革大旗，誓言為中國產業突圍。但實情如何？
正新輪胎總經理李進昌直言，中國企業的「捲」已非昔日低價低質的代名詞。如今，中國產品品質不僅達到全球水準，甚至更勝一籌，價格卻仍僅為他國的一半，讓全球競爭者難以招架，市場版圖迅速擴張。
有趣的是，中國越「捲」，中國人越以「韭菜」自嘲。在台商眼中，這股韭菜文化不僅展現生命力與獨特性，更在商場演化為競爭邏輯：「不割別人韭菜，就等著被割。」韭菜不只是被動的象徵，更成了主動出擊的策略。
這場關稅戰並沒有讓中國退場，而是在換道加速，選擇以「捲」應對挑戰，以「韭菜」自我進化。這不只是企業的競爭邏輯，更是整個國家的生存哲學。未來5年，世界將不得不面對這個現實：中國，正以自己的方式，重新定義全球競爭的規則與節奏。
撰文者：林洧楨 研究員：曹博凱 製作人：呂國禎
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
看更多商業周刊
打敗斯里蘭卡！台灣紅茶奪國際茶賽最大獎，評審：難以置信
中央社宅招租10/27開放申請！7大社宅1831戶，申請資格條件、租金一次看
你的晚上決定明天！成功人士都懂：睡眠是最優先的工作
40歲就黃斑部病變！近視每增100度風險飆60%，醫師：每月用「1張圖」自我檢測
台廠主管喊「想聘用每一位」！赴美台商掀搶人大戰，留學生排隊1小時等面試
其他人也在看
刀光內斂的大國太極：美中在吉隆坡談判的10小時
吳芳銘／政治經濟觀察員鏡報 ・ 1 天前
基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了
[Newtalk新聞] 萬聖節前夕基隆隧道出現「鬼影」事件，1名網友行經基隆市中山隧道，赫然發現疑似「阿飄」的女子站在車道，將照片PO上網後引起熱議，警方調查後揭曉真相，3位民眾為拍攝素材到場取景，恐將面臨3項罰則、最高可能需繳3萬1600元的罰鍰。 居住在基隆的賴姓網友晚間開車經過中山隧道，驚見1名長髮女子著全身黑，且背對車道，當下已被嚇一跳，回程時特意留意隧道周邊，發現女子改為面對車道，立刻拍下照片，PO上網時坦言當天晚上也睡不好，後來在自家下坡路段更不小心摔傷。 賴姓網友的貼文引發網友熱議，許多人直言「有夠恐怖」，也有網友笑回「是不是參加萬聖節活動被丟包在路上」。事後警方調閱後監視器發現，當時現場有3人到場取景，其中江姓駕駛臨停隧道內，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照。 警方指出，3人事後陸續到案說明，拍攝影片只是好玩，雖無刻意嚇人動機，但仍涉及多項違規，包括臨時停車可處新台幣300至600元罰鍰、2名行人違規各處500元罰鍰，若認定有「妨害安寧秩序、驚嚇他人有危害安全之虞」，可依《社會秩序維護法》第63條裁罰3萬元以下罰鍰。查看原文更多Newtalk新聞報導防堵非洲豬瘟 財新頭殼 ・ 12 小時前
救災吃掉近億元便當？花縣府澄清：實際花費4092萬
花蓮縣府救災便當吃了近億元？！縣議會明將召開定期大會，縣府在光復洪災救災過程引起議員高度關注，縣議員胡仁順今發文披露，卻發現縣府緊急採購便當，28天共「吃」了9166萬元便當費用，讓人詫異，不過縣府查明後也趕緊澄清，議員誤解了，便當費採購金額為「開口契約」，並非實際花費，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。中時新聞網 ・ 5 小時前
羅浮宮驚天竊案再逮5嫌 31億珍寶仍下落不明
羅浮宮驚天竊案引發全球關注，竊賊們闖入館內偷走8件珠寶，價值高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，法國警方再逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯，整起案件至今已逮7人，但台視新聞網 ・ 8 小時前
彰化伸港小姊妹遭撞重傷不治 翁無照駕駛判刑1年2月
74歲蕭姓男子去年於彰化縣伸港鄉無照駕駛撞擊陳姓三姊弟，其中10歲及9歲姊妹重傷不治，彰院認蕭姓男子犯罪所生危害非輕，無照、超速，未讓行人優先通行，依犯過失致死罪處1年2月刑期；可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
因應非洲豬瘟 卓揆指示數發部：強化境外未落地之電商管理
[Newtalk新聞] 隨著跨境電商與網路購物的快速成長，網路平台已成為民眾日常消費的重要通路。但隨著交易量提升，部分違法或防疫高風險商品（如豬肉及其製品）可能藉由網路流通而增加疫情擴散風險。數位發展部今(30)日在行政院會報告強化電商管理相關作為。行政院長卓榮泰裁示，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，108年修正動物傳染病防治條例，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地之電商（如淘寶、拼多多等），應依動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平台業者共同研商廣告限制之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。 數發部指出，針對境外未落地之電商，農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例第38-3條規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，就平台提供者及應用服務提供者應加註警語之內容、應提供動物檢疫機關之資料及資料保存期限、廣告刊登者應限制接取、瀏覽或移除廣告之具體情形等訂有詳細規範，以利業者依循。 數發部將依職權，要求所主管平台落實動物傳染病防治新頭殼 ・ 12 小時前
質疑大車司機「偷布丁」爆口角！婦人現場擲筊確認 最終在車底
國道仁德休息站一名開車婦人和大車司機爆發口角糾紛！婦人懷疑自己放在車上，價值35元的名店布丁被大車司機拿走，雙方大吵，接著婦人還從車上拿出一對筊杯當場擲筊確認，後續國道警方到場處理。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
隻字不提台灣！新華社發川習會通稿籲算大帳
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）今（30日）在韓國釜山舉行100分鐘的「川習會」。中國官媒《新華社》會後發布通稿，習近平呼籲中美雙方應該算大帳，不應...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售
新北市政府今天表示，網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
道奇先發9棒全被他三振！藍鳥22歲先發7局飆12K寫76年新紀錄
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的世界大賽G5，藍鳥靠著22歲菜鳥投手Trey Yesavage先發7局狂飆12次三振的一戰封神表現，終場6：1擊敗道奇，在世界大賽取的3勝2敗的聽牌優勢，Trey Yesavage超越1949年世界大賽G1 Don Newcombe的11次三振），成為單獨最多三振紀錄保持人。太報 ・ 6 小時前
傳併三商壽…玉山金遲未公告 金管會：最重罰500萬元
玉山金控併購三商美邦人壽的市場傳言滿天飛，玉山金至今尚未公告證實，引發投資人「摸黑交易」爭議。金管會證期局副局長黃厚銘昨...聯合新聞網 ・ 1 天前
最高學府氣噗噗3／一打二十！台大重砲掃蕩補習界 50年老字號「更名重生」
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導國內最高學府「國立臺灣大學」（台大）近年清理近40件商標侵權爭議，首當其衝的就是坊間補習班，先後共有「台大補習班」、「...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
中職》金手套出爐！兄弟3好手奪獎並列全聯盟最多
2025中華職棒Gamania橘子集團金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。自由時報 ・ 8 小時前
光復救災28天餐費近億！議員質疑花蓮縣府：每天有發到3萬個便當？
花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖因受樺加沙颱風影響，造成溢流，災後各地的熱心民眾成為「鏟子超人」，前往災區協助清理，也有許多善款湧入光復。而今（30）日花蓮縣政府也公布災害準備金動支案件彙整表，不過議員胡仁順發現在救災共28天採購便當費用高達9166萬7040元，換算下來每天會發超過3.2萬份便當，遠遠高出人潮高峰期，因此怒批縣政府花費不合理。太報 ・ 3 小時前
便當匡列逾9千萬遭質疑 花縣府：開口契約實花4千萬
（中央社記者張祈花蓮縣30日電）光復洪災各地愛心志工湧入，在地議員質疑，災後有多個義煮團投入，縣府仍匡列新台幣逾9000萬元採購便當；花蓮縣府澄清，採購金額為開口契約非實際花費，實際金額為4000多萬元。中央社 ・ 5 小時前
川習會落幕 輝達黃仁勳：確信美中元首進行良好對話
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天在南韓舉行的雙邊會落幕，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳對此表示，他確信兩國元首進行了良好的對話。黃仁勳強調明與南韓總統李在明見面，輝達（NVIDIA）和首爾當局有許多事項要宣布。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
川習會落幕 未觸及台灣議題
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行會談。短新聞SHOTNEWS ・ 10 小時前
台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在斃死豬的化製三聯單中，疑似遭到塗改，使得化製場所收的「甲聯」與豬農收下的「丙聯」數字對不起來。對此，台中市府農業局副局長蔡勇勝，今（30）日下午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會透露，被塗改的單子就是甲聯。民視 ・ 8 小時前
午夜特搜：台灣人or中國人？ 日韓網友靠「這特徵」秒分辨
主播／劉品薇 台北報導最近有一名在台灣生活的韓國網友赫赫拍了一支短影片分享，說大家真的不用擔心韓國人會分不出來你是不是台灣人，因為其實許多韓國人都分得出來，接著他也自導自演一段狀況劇。如果是台灣人 的話，走進店裡看起來會比較害羞，詢問店員問題的時候會主動用韓文或是英文，而當發現店員會講中文時，會感到非常開心又驚喜並且對店員很有禮貌。但如果不是台灣人的話，一進店家就會直接預設店員應該會講中文，所以直接用中文詢問店員這個那個有貨嗎，接著可能還會問金卡打幾折，雖然在短影片當中沒有直接點名中國人，但字幕刻意用了簡體字，也讓網友立刻心領神會。而這支短影片po出後短短兩天就吸引超過三萬人按讚，許多網友認為他模仿得實在太像，說自己去到韓國真的就是他影片中表演的樣子。也是在最近，在台灣發展的日本藝人阿部瑪麗亞也在他的yt頻道做了一支影片，分享日本人眼中的台灣人，影片中提到的第一點，就是台灣人真的很常會把一些貴重的東西，直接放在餐廳咖啡廳桌上，另外她也觀察到，台灣男生出門的時候不愛帶包包，通常都把手機錢包很多有的沒的東西，全部塞在褲子的口袋裡，因為她說日本男生不太會這樣做，因此也成了一個很好辨認台灣人的民視 ・ 1 小時前
TPBL／紀錄台嚴重疏失！讓張宗憲多打4分鐘 聯盟承認錯誤懲處出爐
TPBL聯盟福爾摩沙夢想家29日交手高雄海神一役，在記錄台上發生嚴重作業疏失，讓夢想家張宗憲原本應該被驅離出場，卻因為疏失多在場上待4分鐘，最終夢想家以99：86贏球，對此聯盟30日發出公告坦言錯誤，並對紀錄台工作人員及技術委員、裁判做出懲處。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前