川習會不妙了？川普談完秒回國 台股紅翻黑下跌100點、AI股倒一片

川習會閉門會談約1小時40分，結束後川普馬上登機返美。（翻攝自白宮YouTube）

今日美國總統川普與中國領導人習近平在南韓釜山舉行「川習會」，外界關注中美關係能否破冰，不過雙方會晤僅1小時40分就結束，且雙方未發表聯合聲明對，反而川普秒上飛機返美，讓外界擔心談判沒有好結果，台股盤中紅翻黑，從上漲300點一瞬轉為下跌100點。

川習會今日在南韓釜山舉行，外界原先預期中美關係有望改善，甚至輝達Backwell晶片還有可能賣到中國，不過川習會1小時40分就快速結束，且川普並未對外表示談判結果，外界擔心談判可能不如預期順利。

廣告 廣告

外媒報導，川普和習近平雙方沒有打算舉行聯合記者會，也沒有發佈聯合聲明或新聞稿。不過川普表示，對中國的芬太尼關稅會從20%降到10%，不過他也強調，有與中國討論輝達晶片的議題，但沒有討論到讓中國取得輝達最先進的Backwell晶片。

台積電今天早盤剛創下史上最高的1520元新天價，不過川習會後收斂至1500元平盤，鴻海也一度翻黑，下午一點時小漲2元，漲幅0.76%，廣達下跌3元，跌幅0.97%，台達電則下跌50元，跌幅4.71%，股價來到1010元。



回到原文

更多鏡報報導

義隆AI營收占比明年10% 董座看好邊緣AI：很多應用不完全是Server能解決

造山者沒提的內幕！宣明智揭：聯電當年能成功關鍵是義隆葉儀晧

義隆電攻AI七年啦！無人機空拍揭轉型里程碑 AI智慧園區總部大樓上樑