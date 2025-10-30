川習會不妙了？川普談完秒回國 台股紅翻黑下跌100點、AI股倒一片
今日美國總統川普與中國領導人習近平在南韓釜山舉行「川習會」，外界關注中美關係能否破冰，不過雙方會晤僅1小時40分就結束，且雙方未發表聯合聲明對，反而川普秒上飛機返美，讓外界擔心談判沒有好結果，台股盤中紅翻黑，從上漲300點一瞬轉為下跌100點。
川習會今日在南韓釜山舉行，外界原先預期中美關係有望改善，甚至輝達Backwell晶片還有可能賣到中國，不過川習會1小時40分就快速結束，且川普並未對外表示談判結果，外界擔心談判可能不如預期順利。
外媒報導，川普和習近平雙方沒有打算舉行聯合記者會，也沒有發佈聯合聲明或新聞稿。不過川普表示，對中國的芬太尼關稅會從20%降到10%，不過他也強調，有與中國討論輝達晶片的議題，但沒有討論到讓中國取得輝達最先進的Backwell晶片。
台積電今天早盤剛創下史上最高的1520元新天價，不過川習會後收斂至1500元平盤，鴻海也一度翻黑，下午一點時小漲2元，漲幅0.76%，廣達下跌3元，跌幅0.97%，台達電則下跌50元，跌幅4.71%，股價來到1010元。
更多鏡報報導
義隆AI營收占比明年10% 董座看好邊緣AI：很多應用不完全是Server能解決
造山者沒提的內幕！宣明智揭：聯電當年能成功關鍵是義隆葉儀晧
義隆電攻AI七年啦！無人機空拍揭轉型里程碑 AI智慧園區總部大樓上樑
其他人也在看
台股跌7.21點
（中央社台北30日電）台北股市今天震盪收跌，收盤跌7.21點，為28287.53點，跌幅0.03%，成交金額新台幣6146.56億元。中央社 ・ 23 小時前
《半導體》台積電再觸1520元新高 法人反手轉多
【時報記者林資傑台北報導】美股四大指數周三走勢分歧，道指及標普500收黑、那指及費半指數收紅，晶圓代工龍頭台積電(2330)美國存託憑證（ADR）續揚1.18％，股價今（30）日跟進走高1％至1520元、續創新高價，市值自39.02兆元升至39.41兆元。 台積電早盤持穩紅盤、維持小漲態勢，以盤中高點計算，相較4月初波段低點，半年來已強彈飆漲94.87％。三大法人29日翻多買超6987張，使本周迄今轉為買超2693張，其中外資賣超1110張，投信及自營商各買超132、3671張，呈現土洋對作態勢。 台積電法說時預期第四季營收將介於322～334億美元，在新台幣兌美元平均匯率30.6元假設下，毛利率介於59～61％、營益率介於49～51％。以中位數計算，營收為328億美元，季減0.9％、年增22.01％，毛利率升至60％，營益率50％與第三季約略相當。 以此推算，台積電第四季合併營收估落於9853億至1.02兆元，季減0.46％至季增3.24％、年增13.46～17.68％，中位數續創1兆36億元新高，季增1.39％、年增15.57％。董事長暨總裁魏哲家表示，第四季營運將持續受惠強勁的先時報資訊 ・ 1 天前
川普會晤習近平：沒談到台灣 新華社通稿也證實 學者：罕見
美國總統川普今天(30日)結束川習會，在空軍一號上採訪證實，兩人沒有談到台灣，下午新華社的通稿同樣對台灣隻字未提，學者認為這很罕見。我國外交部則表示台美之間保持密切聯繫。而翻開美中「7對7」官員，成員組合都主要為經貿商務性質。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
台積電飛高到1520元！台股ETF價量皆揚 「這檔」單日漲近3％最猛
ETF部分，00940、00981A、00919、0050、00982A、00632R、009813、00637L、00753L、00665L等，價量齊揚。本周市場關注焦點，包括科技巨頭Google、微軟、Meta、蘋果、Amazon等公布財報，以及聯準會利率決議結果是否會再降？隨著輝達 GTC 大會登場，黃仁勳宣布進軍量子計算，砸1...CTWANT ・ 1 天前
台股開高震盪力撐小紅，川習會登場，盤面資金保守
【財訊快報／黃冠豪】美股昨晚漲跌互見，台股加權指數今日開高震盪走低，幸賴台積電(2330)、鴻海(2317)、智邦(2345)、台光電(2383)、奇鋐(3017)及貨櫃三雄等強勢撐盤，指數維持小紅。眾所矚目川習會預計中午召開，盤面法人及大戶資金偏向保守。鴻海集團繼續強勢，建漢(3062)、AMAX-KY(6933)、京鼎(3413)代表，群聯(8299)衝漲停後回落，漲幅收斂一半，記憶體未來是否續強，值得留意。華城(1519)受惠美國出貨增加、長期能源趨勢看好，台灣唯一能做500KV變壓器廠商，10月中回檔到年線後一路反彈至今，今年前三季營收創下歷史新高，未來值得留意。財訊快報 ・ 1 天前
【台北股市】跌7.21點
（中央社台北2025年10月30日電）台北股市今天震盪收跌，收盤跌7.21點，為28287.53點，跌幅0.03%，成交金額新台幣6146.56億元。加權指數開盤為28350.24點，盤中最高28527.68點，最低28116.60點；不含金融股指數25126.25點，跌4.02點。八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.39%、食品股漲0.32%、塑化股跌0.76%、紡織股跌1.09%、機電股跌0.04%、造紙股跌0.81%、營建股跌0.28%、金融股跌0.12%。委買張數2188萬1721張，委賣張數1311萬1297張，成交張數935萬5864張。收盤時上漲306家，下跌678家，持平96家。成交量前5名個股為力積電、旺宏、南亞科、元大台灣價值高息、神達。漲幅前5名個股為青松健康、百一、州巧、中航、萬海。跌幅前5名個股為旺宏、欣巴巴、光寶科、毅嘉、蔚華科。中央社財經 ・ 23 小時前
台股震盪收低！終場小跌7.21點 台積電收平盤1505元
即時中心／綜合報導美國聯準會再次宣布降息1碼，為今年以來第2次降息，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和；但疲軟的勞動力市場成為降息理由，主席鮑爾淡化12月降息的可能性，美股週三（29日）收盤走勢分歧。台股今（30）日開盤小漲55.5點、以28,350.24點開出，然而盤中再度陷入震盪；終場指數就以28,287.53點作收、小跌7.21點，跌幅0.03％，成交量6,146.56億元。台積電（2330）終場收在平盤1,505元。民視財經網 ・ 23 小時前
聯準會降息1碼！鮑爾暗示「今年最後一次」 台積電衝上1520新天價
美國聯準會（Fed）29日結束為期兩天的政策會議，決議以10比2的投票結果通過降息1碼（0.25個百分點），將基準利率區間下調至3.75%至4.00%。這是為了防止就業市場進一步疲軟，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）同時釋出謹慎信號，指出在內部意見分歧與缺乏聯邦政府經濟數據的情況下，今年內再次降息的可能性「恐怕不高」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鴻海斥資159億 打造高雄亞灣旗艦總部
高雄亞灣區捷運Y15站聯開案，鴻海為最優申請人，將投資159億蓋亞灣旗艦總部，市長陳其邁今（30）日表示，將配合006688政策及中央亞灣2.0計畫，利用高雄優勢，全力發展高雄成為不管繼半導體產業之後，包括人工智慧、算力中心，以及相關的智慧服務的系統整合研發中心的園區。自由時報 ・ 1 天前
智邦挺進千金俱樂部！台股首見「27千金」盛況 台積電、緯穎、川湖領軍創高
美國宣布降息1碼，美國費半指數大漲創高，激勵台股今（30）日續漲，智邦（2345）站回千元之上，台股首見27千金齊聚一堂，緯穎（6669）、川湖（2059）、台積電（2330）齊刷新高，惟台達電（2308） 衝上千元後欲振乏力，今一度回測1,005元，恐面臨千金股保衛戰。中時財經即時 ・ 1 天前
川習會利多出盡？台股創高後翻黑 台積電殺回1505元平盤
美股那指和費半再創歷史新高，輝達收漲近3%，激勵台股一度創新高，早盤上漲逾200點，約來到28527.68點，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑。川習會最後談約1小時40分鐘結束，川普宣布下調大陸關稅10%，台股終場跌7.21點收28287.53點。中時財經即時 ・ 23 小時前
【台股盤中】台積電漲勢收斂 指數創高後拉回走勢震盪
（中央社記者何秀玲台北2025年10月30日電）台股今天開高，一度衝破28500點，達28527點，創下新高。盤中指數翻黑，最低至28223點，上下震盪逾300點，隨後於平盤附近遊走。台積電早盤寫新天價1520元，盤中漲勢收斂。盤面上，運輸類股強勢，電力供應概念股也表現不俗。11時17分左右，加權指數為28356點，上漲62點。電子股上漲0.26%，金融股與代表中小型股票的櫃買指數皆由紅翻黑，分別下跌0.4%、0.6%。觀察電子權值股，台積電(2330)早盤最高1520元，上漲15元，創歷史新高價，盤中漲勢收斂至10元，為1515元。鴻海(2317)股價最高265元，上漲5元。廣達(2382)盤中為307元，下跌1元；聯發科(2454)為1320元，上漲20元。運價喊漲，運輸類股強勢，中航(2612)觸漲停，萬海(2615)、中櫃(2613)皆上漲逾6%；長榮(2603)、裕民(2606)、志信(2611)漲幅皆在3%以上。電力供應概念股中，華電網(6163)以25.2元攻上漲停。盈正(3628)一度漲逾9%，隨後漲勢收斂至1%內。華城(1519)上漲逾6%。資深證券分析師王兆立向中央中央社財經 ・ 1 天前
川習會即將登場！習近平乘專機離開北京 出席APEC領袖峰會
據《新華社》報導，中國國家主席習近平周四（30 日）上午乘專機離開北京，應大韓民國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。鉅亨網 ・ 1 天前
《國際產業》出口美國成本倍增 現代Q3獲利驟降
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到美國新關稅政策的衝擊，韓國現代汽車30日公布的第3季獲利，跟2024年同期相比大幅下滑3成。不過，營收卻反向成長8.8%，來到46.72兆韓元。 現代汽車與子公司起亞的銷售量加總起來，排名全球第3大，在7到9月之間，營業利益為2.5兆韓元，約17.6億美元，明顯低於去年同期的3.6兆韓元。不過，卻跟市場預估的一模一樣。 現代汽車表示，礙於美國實施新關稅制度，讓集團第3季的成本要多出1.8兆韓元，金額超過第2季8,280億韓元至少兩倍以上。同時，淨利為2.54兆韓元，約18億美元，年減20.5%。 前幾個月，因現代汽車銷往美國時，要被課徵25%高額的關稅，加上美國又是現代汽車最大的市場，約占營收4成左右，故現代汽車的財報，受到不小的影響。不過，在美韓11月29日達成貿易協議後，未來幾個月的關稅將降至15%。 因汽車輸美關稅已降到跟日本一樣都是15%，故韓股30日盤中，現代汽車一度飆漲超過12%，但接近收盤時漲幅慢慢收斂到2.7%，起亞也漲0.3%。2025年迄今，現代股價已漲25%。時報資訊 ・ 22 小時前
新聞分析－高科技鏈 台灣要在APEC亮的牌
因川普對等關稅轟炸全球，使得APEC多邊合作組織年會舉辦期間，各方與美國的關稅談判也成幕後重點。據觀察，同樣以半導體為強項的台韓，以不同節奏策略擬定與美談判方針，最終成效值得觀察。韓國總統辦公室政策室長金容範在講解關稅時數次提到台灣、拿來對比，指在半導體產品方面，韓國已經爭取到關稅不遜於台灣的稅率條件，惟農產品方面，韓國並未進一步開放大米與牛肉、成功抵制。工商時報 ・ 1 天前
美韓達成關稅談判 韓方：半導體關稅稅率將不輸台灣
美韓元首會晤，川普與李在明29日結束會面，宣布敲定關稅貿易談判，對協議達成一致。韓國方面更表示，雙方已同意徵收關稅，但在關鍵產品半導體上，韓國的關稅稅率不會比主要競爭對手台灣來得劣勢。中時財經即時 ・ 1 天前
《大陸政治》「川習會」登場 習近平開場發言一次看
【時報-台北電】中國國家主席習近平30日在釜山與美國總統川普舉行會晤。習近平指出，中美國情不同，有分歧摩擦很正常，但我們雙方應該把握好方向，讓中美關係這艘大船平穩前行。中美也可以攜手多做一些有利世界的好事與實事。 美國總統川普在開場發言時稱，與習近平將進行一些討論，他認為，雙方已經同意了很多事情，現在還會同意更多事情。他也盛讚，習近平是一個偉大國家的偉大主席，認為彼此將建立一種美妙的關係。 習近平則稱，自川普當選以來，雙方3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆玻舉行新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。 習近平稱，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。 習近平強調，中國的發展振興與川普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。「我願繼續與川普總統一道，為中美關時報資訊 ・ 1 天前
川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！
川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！EBC東森新聞 ・ 1 天前
台積電漲勢收斂 台股創高後拉回盤中走勢震盪
（中央社記者何秀玲台北30日電）台股今天開高，一度衝破28500點，達28527點，創下新高。盤中指數翻黑，最低至28223點，上下震盪逾300點，隨後於平盤附近遊走。台積電早盤寫新天價1520元，盤中漲勢收斂。盤面上，運輸類股強勢，電力供應概念股也表現不俗。中央社 ・ 1 天前
兒忘記沖馬桶！母一看嚇壞 送醫查出「一家三口患罕病」
中國浙江一名小三男童因馬桶的「泡沫尿」被母親發現異常，檢查後確診罕見遺傳病「Alport症候群」，最終與哥哥雙雙洗腎、接受腎臟移植，母親也罹病等待換腎。醫師提醒，Alport症候群早期易漏診，若出現持續泡沫尿、血尿應盡快檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前