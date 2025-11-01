川習會不打台灣牌的原因

舉世矚目的釜山「川習會」居然對台灣隻字不提，似乎驗證了此前林佳龍關於「台美關係不受影響」的預判，足以讓飽受川普「賣台」疑雲困擾的賴政府鬆一口氣。然而，更多觀察家認為真相沒有那麼簡單。

有人發現這是自9月習川通話以來，兩國元首連續第二次忽略台灣，這並非偶然。雖然台灣問題之於中美關係的重要性呈下降趨勢，但此番川普不打台灣牌，恐怕並非對華示弱，更可能是沒到「賣台」最佳時機。因此賴政府不但不能鬆口氣，反而要警鈴大作。

「喜憂參半，震盪起伏」，這是我對川普2.0第一年的中美關係畫像。喜從何來？拜登卸任前夕，習近平曾為美國處理對華關係畫出北京的四條紅線，即台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利。以川普的人格特質與政策取向，他對民主人權和道路制度興趣寡淡，美國挑戰這兩條紅線的風險驟降。另外，川普熱衷於元首外交，對習近平惺惺相惜，多次表達訪華意願，相較拜登任期4年從未踏足中國，顯然是正面信號。憂在何處？川普堅持美國優先，堅信「讓美國再次偉大」與「中華民族偉大復興」不能並存，因此大打貿易戰和科技戰，嚴重侵蝕大陸的發展權利。

目前比較撲朔迷離的是作為第一條不可逾越紅線的台灣問題。一方面，川普政府看似按兵不動，包括至今未宣布新的對台軍售案，也沒有派政府高層訪問台灣，甚至迴避承諾協防台灣、拒絕賴清德過境美國本土等一系列敲打民進黨政府的動作。

另一方面，美國在台海的動向又是暗流湧動。比如，在台灣迎來光復80周年之際，AIT拋出「台灣地位未定論」，並得到美國國務院背書。這說明川普政府並不打算放棄台灣牌，相反通過對二戰歷史檔和聯合國第2758號決議大做文章，企圖保留乃至擴大美國介入台海的政策空間。

更重要的是，儘管多數學者認為川普2.0還沒有成形的台海政策，但美國掏空台灣的意圖明顯，川普拿台灣作交易的動機充分。在川普重返白宮後，台灣作為美國價值觀夥伴的光環黯然失色。在九三閱兵後，台灣作為第一島鏈關鍵一環的地位也土崩瓦解。如今台灣對美國的價值或許只剩下助力美國的再工業化、為美國軍火商充當提款機及為美國遏制中國大陸打前哨。

於是，美國威逼利誘台積電擴大對美投資、施壓賴政府持續增加軍費開支、鼓動台灣提升自我防衛能力也就順理成章。但這些操作不是一朝一夕可以完成，例如賴清德承諾2030年前使台灣國防預算占GDP的比例增加到5％。所以現在並非川普跟習近平交易台灣問題的最佳時機，川普的如意算盤是逐漸掏空台灣，把台灣從經濟發達的寶島變成民生凋敝但是讓大陸扎手的刺蝟島。如果刺蝟島擋不住解放軍，川普再做個順水人情，打著支持中國和平統一的幌子把空心化的台灣賣給大陸。說白了，就是要把台灣的價值徹底榨乾。

由是觀之，賴政府和綠營豈可為台灣「缺席」中美峰會彈冠相慶，難道不應該感到脊背發涼？