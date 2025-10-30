川習會不提台灣 兩岸交流契機
川普重新執政後的首次美中元首會晤30日中午在韓國釜山落幕。「川習會」氣氛融洽，但會後雙方公布的具體成果並不多，主要是對不久前在馬來西亞經貿會談結果的確認，更多是原則性、方向性的立場表達。
研讀中國大陸官方的川習會新聞稿，有不少地方值得留意：首先，大陸國家主席習近平通篇沒提「新型大國關係」，即相互尊重、和平共處、合作共贏，而是轉而強調中美關係穩定為「各自發展」營造良好環境，並提及分歧、摩擦、風浪、挑戰，這與不久前閉幕的四中全會公報不再延續「戰略機遇期」的表述，高度吻合。
其次，大陸官方新聞稿在最後表示，川普「期待明年早些時候訪華，邀請習近平主席訪問美國」，說法非常微妙，和外交慣例不符，換言之，似乎在暗示川普有「不請自來」的意圖。從這個細節可看出，美中關係未來仍然充滿不確定性。
再來，此次川習會幾乎完全聚焦雙邊關係或經貿等低階政治性議題。例如，會後唯一具體清單式的成果，就是美中雙方同時宣布，依據不久前在馬來西亞談判的共識，決定在稀土管制、大豆採購、半導體管制、整體關稅、芬太尼關稅等方面各退一步，實現經貿戰停火。相對地，俄烏、中東等議題在此次會晤中幾乎隱身，籠統以「世界難題」帶過。
外界均注意到，此次川習會後，川普直言「沒有討論台灣」，同樣，大陸官方新聞稿也罕見不提台灣。這與去年11月習近平和拜登會晤時，強調美方要認識民進黨和賴清德的台獨本性、明確反對台獨、支持中國和平統一，有明顯區別。川習會無論是公開、私下都不提台灣，無非有兩種可能：
第一，雙方實在喬不攏，不如完全跳過台灣議題，以免後續出現各自表述、各說各話的操作空間。這個跡象從這次川習會前夕，大陸外長王毅與美國國務卿盧比歐的通話中可窺見一二。這次美中外交高層通話更像是對川習會晤在會務層面的溝通，並自覺把「主角」讓位於經貿議題，而非聚焦具體外交或政治問題。
第二，雙方對台灣議題「現況」感到滿意，均認為不需特意提及。翻看過去美中元首通話、會晤可知，每當北京對美涉台態度不滿時，往往會提高分貝、提出要求或警告。但如果回顧近期川普政府對台政策，包括維持高於日韓的關稅、至今未同意賴總統過境美國本土，以及美國智庫「親中、疑賴」言論再起，北京是否會評估，台灣並非迫切問題，因而選擇在川習會上淡化處理？
總而言之，「休經貿戰火，控政治分歧」是這次川習會的結果，台灣作為美中的政治分歧暫時得到管控，亦是兩岸改善交流的契機。（作者為智庫研究員）
