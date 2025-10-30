川習會世紀談判登場 台灣問題受關注1／川習會登場！川普稱習近平是強硬談判者：這不是好事

川習會在今（30日）台灣時間10點正式登場，這是兩人相隔6年以來首次會面，他們一開始就在鏡頭前握手寒暄。美國總統川普表示，將舉行一次非常成功的會議，但也直言中國國家主席習近平是非常強硬的談判者，還補充「這可不是好事」。

一見面，美國總統川普先伸出手，與中國國家主席習近平問好。「很高興見到你。」、「很高興再次見到你。」川普輕拍了習近平的背，兩個人持續握手將近30秒，眾所矚目的川習會，30日在南韓釜山登場。

美國總統川普：「我們今天的會談一定會非常成功，毫無疑問，但他是一位非常強硬的談判者，這可不是好事。」雖然美中面臨一系列棘手議題，但川普對於這次會晤抱持樂觀態度。被問到今天是否打算簽署貿易協議，川普回應：「有可能，我們會達成很好的共識，我們的關係非常好。」川普不斷強調兩個人關係好麻吉。習近平則沒有向媒體記者發表談話，兩人隨即進入會場展開會談。

川普：「習主席是偉大國家的偉大領導人，我相信我們之間會建立長久而美好的關係，能與您同在是我的榮幸。」習近平也以熱情態度開啟會談，「由於兩國國情不同，我們並非在所有問題上都能看法一致。」

習近平肯定川普關心世界和平，熱衷處理全球的熱點問題，也稱中美關係要確保走在正確的道路上。習近平說：「當今世界面臨著許多棘手問題，美中兩國作為大國可以共同承擔責任，攜手取得更大成就。」

另外，會議桌上美中代表團陣容龐大。中方出席的包括外交部長王毅、國務院副總理何立峰，以及中共中央辦公廳主任蔡奇等人；美方則由國務卿盧比歐、商務部長盧特尼克、貝森特和葛里爾等高層官員陪同出席。這場川習兩人時隔6年的對話，在全球局勢緊張之際，也勢必牽動未來的國際政治與經貿版圖。

