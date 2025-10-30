川習會世紀談判登場 台灣問題受關注2／川普稱「台灣就是台灣」 外界關注川習會走向

「川習會」前夕，川普語出驚人說：「台灣就是台灣」，隨後又對北京釋出善意，表示將下調對中關稅、合作打擊芬太尼。外媒報導，美中貿易休戰協議11月就要到期，北京可能有五大重點，將以「穩定貿易」為首要目標，聚焦經貿與科技議題。美方官員也強調，川普不會被迫在會中表態「反對台灣獨立」。

「其實也沒什麼好說的，你懂嗎？台灣就是台灣。」眾所矚目的川習會登場前夕，在飛機上接受媒體採訪時，川普大方說出台灣就是台灣，難道是在預告美中台三邊關係會是會晤重點嗎？

廣告 廣告

「我預期會降低（對中國的）關稅，因為我相信中國會在芬太尼問題上幫助我們。他們（中國）會盡其所能配合。」話鋒一轉，川普又提到要調降對中國的關稅，因為兩國將合作打擊芬太尼。讓外界更加摸不清，這次川習會到底要談哪些議題。

川普表示：「我們在稀土方面的進展非常順利。你也知道，我認為在芬太尼問題上，我們也將取得重大突破。至於芬太尼，現在邊境管理非常嚴密，對他們（中國）來說變得困難得多。」

川普在亞洲三國訪問行程中不斷表示表示，很期待跟習近平有「良好會面」，更稱兩國關係非常好。華府提前釋出消息，除了可能討論是否調降關稅，也可能談延後執行中國稀土限制政策。不過，北京方面相對保持低調。

根據《CNBC》報導，這次川習會，北京預計聚焦五大重點，包含經貿關係穩定、關稅下調、科技限制緩和、第三國貿易環境，以及雙方互相尊重。其中又以「穩定」為首要目標。

今年4月，美國大幅提高對中關稅後，三度延長暫停徵收，期限將於11月中到期。川普表示，預期要下調與芬太尼相關的中國關稅，被視為釋出部分善意。

另外，根據美媒報導，美國資深官員表示，有信心川普總統在川習會中「不會被迫表態反對台灣獨立」。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

川習會世紀談判登場 台灣問題受關注1／川習會登場！川普稱習近平是強硬談判者：這不是好事

川習會世紀談判登場 台灣問題受關注3／抗議！中國留學生面前 韓國男子高喊「習近平OUT」

川習會世紀談判登場 台灣問題受關注4／川習會2小時結束！ 川普與習近平並肩走出會場