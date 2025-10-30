川習會中國贏了！CNN分析貿易戰成驚喜大禮

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行川習會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30日）在韓國舉行「川習會」，會談僅1小時40分就結束。美媒CNN分析，無論結果如何，這場會談對中國來說都是一場勝利，讓習近平展示了中美平起平坐、中國不會被嚇倒的姿態。

CNN分析，川普對中國發動貿易戰，挑戰習近平成長和創新動力，但也為北京帶來展示經濟實力的驚喜機會。當大部分國家爭相奉承川普時，中國採取反擊措施，逼迫雙方坐上談判桌達成停戰協議。

在美國打擊中國獲取美國技術並針對航運業後，中國擴大稀土出口管制，讓華府感到不安。而在川普、習近平30日會面前，雙方經貿官員上週末也在馬來西亞進行最後一刻的經貿談判，緊張局勢有所和緩。

CNN指出，目前尚不清楚雙方會做出哪些讓步，但這將是一個習近平在鞏固了美中關係新現實後，走進會談室的時刻：中國願意談判，但絕不會被嚇倒。

雖然美國對中國商品的50%關稅對北京帶來壓力，但當華府認為川普能「以壓力創造槓桿」施壓北京時，中國內部觀點也認為自己同樣掌握主動，包括透過掌握全球稀土供應鏈、多元化貿易、推動科技自主等方式，建立談判籌碼。

北京人民大學國際關係學院院長王義桅向CNN表示，對於川普第二任期可能對中國採取的行動，北京已做好了充分準備，「中方採取的關稅或任何措施，都讓川普總統了解到，中國的能力已與八年前不同……他明白，美國已不再是主導力量。」

中國人民大學學者王文則表示，北京「非常冷靜地面對美方製造的矛盾」，美國仍是中國的重要夥伴，但在中國整體戰略格局中，其地位正在下降。

另有分析人士稱，習近平與川普會面的首要任務將是推動美國降低關稅並取消出口管制。為了實現這個目標，他或許願意放鬆或延後中國最新的稀土出口管制。

CNN分析，北京在此次交鋒中真正追求的，或許不只是經貿上的讓步，對習近平來說，與川普的會晤將是北京展示其長期追求的目標的時刻，「中國在全球舞台上與美國平起平坐」，重塑國際形象讓川普以對等、尊重的姿態面對習近平，這才是真正的勝利。

