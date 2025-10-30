川習會中方通稿沒提台灣、稀土、大豆 習近平：對話比對抗好

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。路透社



美國總統川普與中國國家主席習近平今日（10/30）在南韓釜山舉行時隔6年的雙邊會談，中國官媒發布通稿稱，習近平表示，世界前兩大經濟體有摩擦很正常，呼籲經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不應陷入互相報復的惡性循環。

據新華社消息，習近平首先指出，兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。

習近平強調，中國經濟是一片大海，我們有信心也有能力應付各種風險挑戰。「70多年來，我們堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，與世界各國分享發展機會」，他說，這是中國成功的重要密碼。

習近平續指，中美雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。他呼籲經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點；雙方應該多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入互相報復的惡性循環。

習近平強調：「對話比對抗好」，中美各管道、各層級應保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染病等領域合作前景良好，對口部門應加強對話交流，開展互利合作。

習近平表示，明年，中國將擔任亞太經合會議（APEC）主辦國，美國將主辦20國集團（G20）峰會。雙方可以互相支持，爭取兩場高峰會都取得正面成果，為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理做出貢獻。

新華社最後指出，兩國元首同意保持經常性交往，加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。川普期待明年稍早訪中，邀請習近平訪問美國。

川普稍早在空軍一號表示，美國對中國加徵的芬太尼關稅將自20%減至10%，中方則將解除稀土出口管制一年，且會立刻恢復採購「大量」美國大豆。川普也透露將於明年4月訪中，習近平也將在之後訪美，雙方完全未談及台灣議題。

