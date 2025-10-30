川習會中美談成稀土出口解凍 大豆重返貿易清單 關稅戰暫歇一年
川習會後氣氛轉暖！美方下調芬太尼關稅、中方恢復採購美國大豆並暫停稀土出口管制一年；雙方在TikTok與制裁議題上也釋出合作意向，為中美關係注入和緩氣息。
川習會後，美國總統川普宣布，將立即把中國出口至美國的芬太尼關稅降至10%，此消息隨後也獲得中國方面證實。此舉被視為中美緊張貿易關係中的一項重大讓步，也可能是雙方在打擊毒品與遏制藥物流入問題上達成的交換條件。同時，中國確定將恢復採購美國大豆。中國國家主席習近平會後則表示，中國將在新階段推動與美國的經貿合作。
另一個焦點稀土議題。中國正式宣布，暫停10月9日所公布的稀土及關鍵設備技術出口管制措施一年，同時也決定推遲對美國艦船採取反制措施一年。此舉被視為中方釋出善意。
至於備受關注的TikTok問題，雙方皆表示將「共同妥善解決」。此外，美國對中國關稅降至47%，而川普政府也同意推遲一項針對中國企業的制裁框架實施一年。原先列入制裁名單的企業，只要其子公司持股超過50%，亦會受到相同限制。整體來看，川習會後雙方釋出多項緩和信號，從關稅調整、農產品回購到稀土出口放寬，顯示中美關係正嘗試在競爭中尋求新的平衡。
