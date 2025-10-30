川習會今上午登場！ 川普：會有很好效果

眾所矚目的川習會今（30）天上午在南韓登場，美國總統川普（Donald Trump）會前樂觀表示，「我認為我們將達成一些對中國和我們都非常滿意的協議，我相信這會是一次非常好的會晤，我很期待。」中方部分，直到前一天下午才證實，川習將在南韓舉行峰會，中國外交部發言人郭嘉昆表示，我們願同美方共同努力推動此次會晤取得積極成果。

美稱慶州舉行川習會 中國：會面地點在釜山

但這場美中兩大強權領導人的歷史會面，時間地點的公布過程就像擠牙膏，郭嘉昆在社群平台X的官方帳號稱，會面地點在釜山，中國駐美大使館官方帳號也顯示，川習二人將於釜山見面。不過白宮表示，川習會將在慶州舉行，還透露會談結束後川普將於台灣時間30號中午搭機返回美國。

根據韓媒報導，川習會將於釜山金海機場的貴賓樓舉行，港媒則報導兩人將在釜山的金海空軍基地會談。

川習會晶片議題受矚 黃仁勳：盼輝達晶片銷中

輝達執行長黃仁勳受訪時，希望中方解禁，讓輝達的AI晶片進入中國市場。對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應，中方已多次表明在美輸華晶片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定。晶片和稀土等議題是否能在川習會中達成協議，深受各界矚目。



國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

