川習會今登場！川普強調「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

針對川普在與習近平會面前強調「台灣就是台灣」，外交部長林佳龍今天（30日）受訪時表示，政府對台美關係有信心，將持續關注最新發展。（圖／董孟航攝）

美國總統川普今天（30日）將在韓國與中國國家主席習近平會面，川普在會前受訪時表示不確定會不會談到台灣，「但台灣就是台灣」，引起各界解讀此舉為川普對台灣地位的正面表態。對此，外交部長林佳龍今赴立院備詢時表示，我方密切關注美中會談進展，且台美在各項領域都有密切交流與合作，政府對台美關係有信心，也維持暢通的溝通管道，將持續關注APEC期間各國首長會議的最新發展。

立法院外交及國防委員會今（30日）外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。

面對媒體提問川習會在今天上午舉行，川普表示不確定會不會談到台灣，但台灣就是台灣，這是否能解讀為對台灣地位正面表態？

林佳龍受訪時回應，我方密切關注美中會談進展，也注意到川普與日本首相高市早苗會面時，再次強調台海和平穩定的重要性。他強調，台美關係建立在《台灣關係法》與「6項保證」基礎上，台美在安全、經貿、科技、文化等領域都有密切交流與合作，政府對台美關係有信心，也維持暢通的溝通管道，將持續關注APEC期間各國首長會議的最新發展。

此外，總統賴清德昨出席活動致詞時強調，台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。

對此，林佳龍表示，因為中國一再要改變現狀，當然我方要捍衛現狀。所謂的「推進統一」，就是企圖改變台海現狀，所以我方必須持續捍衛台海和平跟台灣安全。



