川習會今登場 林佳龍：密切關注美中會談

▲外交部長林佳龍受訪時表示，當然密切關注美中會談。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普、中國國家主席習近平將在今（30）日會面，其中，川普受訪時更稱，「不確定」與習近平的會晤中是否會討論台灣問題。對此，外交部長林佳龍受訪時表示，當然密切關注美中會談，也注意到川普跟高市早苗會面時，強調台海和平穩定重要性，「我們對台美關係有信心」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、大陸委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

廣告 廣告

對於總統賴清德昨天稱「反對推進統一」，和過去論述有改變，是否壓縮台灣空間？林佳龍受訪時表示，因為中國一再要改變現狀，我們當然要捍衛，所謂的「推進統一」，就是企圖改變台海的現狀，所以我們必須持續地捍衛台海的和平跟台灣的安全。

針對川普跟習近平的會談，川普有稱不確定會不會談到台灣，但台灣就是台灣，是否可以解讀說是對台灣地位的正面表態？林佳龍表示，當然密切關注美中會談，也注意到川普跟日本首相高市早苗會面時，強調台海和平穩定重要性。

林佳龍說，台灣跟美國的關係是建立在《台灣關係法》、六項保證，以及非常密切的包括安全、經貿、科技、文化各方面的交流與合作。所以我們對台美關係有信心，也有密切的溝通管道，我們也隨時會注意這一次 APEC，包括各國重要的首長會議的發展。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

表態挺「不貪不取的林岱樺」炸鍋 林佳龍回應了

挺林岱樺選高雄！他公開力挺讚「不貪不取」留言區炸鍋：不要鬧欸

林岱樺控檢「編造死人筆錄」 雄檢打臉：「他」認了當人頭助理