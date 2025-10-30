川習會今登場！APEC舉辦地慶州爆示威潮
[NOWnews今日新聞] 外界高度矚目的美國總統川普、中國國家主席習近平之「川習會」，沒意外的話今（30日）就會在韓國登場，川普透露此次會晤可能長達3、4小時，結束後他就會直接搭機返美。就在習近平即將抵達韓國之際，APEC舉辦地慶州，多場針對反中甚至反美的抗議活動也在進行。
根據《韓國時報》、《朝鮮日報》報導，在慶州，有反川普的示威者，因不滿美國透過關稅、要求增加國防開支等理由，向韓國索要資金，而賣力揮舞譴責川普的標語，高喊：「不要國王、不歡迎川普」、「不要APEC」等口號。
有示威者質疑，一個組織如果連破壞國際秩序的大國都無法遏制，就不要高談闊論，批評APEC表面上是要實現經濟增長與繁榮，但實際上只是各國領導人忙於討好川普並展示外交技巧的場合。
不只美國，在習近平抵達韓國之前，已有右派團體在慶州市中心舉行了反中集會，振臂疾呼：「中國滾出去」、「習近平滾出去」、「打擊共產黨」、「停止竊國」，引發遊客頻頻駐足側目。
反中的示威者指出，在他們眼裡，韓國正被中共吞併，由於中國人可以免簽入境，導致韓國公民面臨毒品走私、綁架等犯罪的威脅。
APEC會議期間，慶州警方已在全市部署機動部隊，以應對潛在的攻擊或衝突事故，如果集會出現仇恨言論或偏離事先申報路線的內容，將根據《集會示威法》發出限制通知，調整並縮短集會的時間、地點、方式、路線，同時啟動「網路虛假資訊應對工作組」，以監控煽動性、虛假訊息的傳播。
