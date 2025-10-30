川習會僅談1小時40分 王定宇：台灣未被放上談判桌、美方堅守「鐵默契」

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」。 圖：達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」，原預計歷時4小時，最終僅進行1小時40分鐘便結束，川普隨後立即返美。民進黨立委王定宇指出，若扣除開場寒暄與翻譯時間，雙方實際發言不過約一小時，能深入討論的議題有限；從會前、會中、會後的訊號來看，美方堅守「台灣不是交易籌碼」的長期默契，並未讓台灣議題成為談判內容。

王定宇分析，會前川普已明確表態「台灣就是台灣，沒什麼好談的」，而白宮在會後官方聲明尚未出爐前，就搶先向媒體強調「這次會談沒有討論台灣問題」，顯示美方刻意維持長年以來的「鐵默契」，台灣不會被拿上談判桌作為籌碼，台美關係與軍售議題，從來不是美中交往的交換條件。

他進一步指出，從現場畫面可見雙方氣氛與準備落差頗大。川普一側7名與會人士，包括參議員盧比歐與國安顧問等人，桌上幾乎沒有任何文件；反觀習近平一側的7位官員，文件堆疊、手執筆記，逐字照稿陳述。王定宇認為，這反映美方對議題已胸有成竹、不必照稿發言，而中方則顯得緊繃謹慎。

他研判，這場會談應屬事前已經擬妥結論、等待「確認與簽字」的會議，美方不願再讓中國藉枝節話題製造政治操作，因此刻意壓縮時間、聚焦有限議題。整體而言，川普亞洲行的最大收穫並非來自中美互動，而是鞏固了美日同盟與印太第一島鏈戰略，其中日本首相高市早苗成為此行的最大受益者。

王定宇總結，美中在關稅與部分經貿議題上雖有共識，但核心矛盾並未化解，川習會並非突破性會談。台灣持續被美國視為關鍵戰略利益，美方未讓台灣成為任何討價還價的籌碼，「截至目前為止，看不出習近平在這場會談中有任何得分。」

