川習會僅「止血」美中經貿降溫不改深層矛盾

美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，會中在經貿方面取得成果，緩和了兩國在稀土和關稅等議題的劍拔弩張。不過，包括台灣在內的敏感議題都是這場元首交鋒的「沉默之聲」，顯見美中關係雖可降溫，但基本矛盾並未消失。

睽違6年再會 100分鐘難解歧見

全球矚目的川習會30日在南韓舉行，這是川普與習近平自2019年的20國集團(G20)峰會以來首次面對面會晤，也是川普重返白宮後首度出訪亞洲的重頭戲。然而，這場大陣仗的美中元首會談只進行了100分鐘，時間遠比預期的緊湊，會後也沒有舉行聯合記者會。

不過，美中的確解決了某些棘手的經貿爭端，這包括稀土供應不設限的1年可展延協議、對中國商品加徵關稅從57%降至47%、因芬太尼制定的對中關稅降10%、以及北京同意恢復採購黃豆，雙方並在友好氣氛中宣布兩國領袖將在明年互訪。而川習會一落幕，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)就宣布美中最快下週簽署貿易協議。

看似皆大歡喜 實則各取所需

這似乎是場皆大歡喜的會談，中國成功甩掉了一些川普的關稅報復。美國則暫時逃過被稀土卡脖子。在兩國今年5月達成的脆弱貿易休戰大限即將在11月10日到期、以及川普報復稀土管制揚言從11月1日起對中國祭出額外100%關稅之際，這次的會談成果確實緩解了部份的燃眉之急，稱得上是各取所需。

然而，備受關注的川習交鋒基本上避談了美中的敏感痛點，並未碰觸到台灣、南海、科技與軍事競逐等矛盾癥結。成功大學政治學系教授王宏仁認為，川習會避免碰觸許多議題，正代表著雙方的共識其實相當少，意味著美中的基本矛盾即便連看起來比較好處理的經貿部分，中方能讓步的籌碼都很有限。特別是在國族主義的部分，習近平面對美國必須展現一定的姿態，以免在黨內的權力受到挑戰。

美中關係可降溫 分歧難消弭

王宏仁表示，川習會的成果落實仍有待觀察，對美中關係的未來發展也沒有太大影響。王宏仁說：『(原音)以這個情況來講，我覺得說長期的美中對抗，至少在川普任內或甚至他下面的繼任者，在未來的10年之內這個結構性的矛盾還在，也就是說，它基本的矛盾是不會因為幾次的談判就消解了，它可以降溫，但是它不會消除。』

至於對強調美國優先的川普而言，能帶回一份在國內宣稱勝利的協議就算成功，先止血經濟戰再談地緣政治，也符合川普2.0「讓美國再度偉大」的施政定調，因此他對這場會談給予高度評價並不意外。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威認為，川習會緩解了關稅與稀土等方面的對峙，算是美中相向而行的作為，但這並無法在終局改變美中的競爭態勢或未來長期的貿易與關稅衝突。

馬準威說：『(原音)在短期上面至少可以創造出一種氛圍，就是現在美中關係好像進入一種和緩狀態，那這個狀態會影響到後續的事務性談判。因為大老闆之間已經碰面了。所以我覺得它可能可以帶來在後面事務性談判比較緩和的氣氛，或者是大家比較願意追求妥協的一種方案，但是長期來講，我相信美中還是競爭的關係。』

台灣議題缺席 不意外也不是壞事

學者認為，外界高度關注的台灣議題並未出現在川習會，更突顯出美中難以妥協的競爭立場。這場會談聚焦在美中元首確認先前已達成的共識，而非進行區域或國際事務討論。相較於釜山川習會的暖身，明年的國是訪問才是重頭戲，在關稅戰貿易戰劍拔弩張之際，100分鐘的會談並非適合討論台海情勢的場合。

馬準威認為，從9月19日的川習通話沒提到台灣、以及川普說他認為現階段習近平不會動武，可以發現川習會不談台灣並不意外。馬準威說：『(原音)美國當前的研判認為台海並不是立即衝突的熱點，其實就沒有立即被拿上談判桌的重要性。所以這次雙方沒有談到台灣議題，我覺得可以理解。對我們來講，這不見得是件壞事，因為如果這兩個大國認為台海衝突的可能性不高，那對我們台灣來講，就是相對安全的時候。』

此外，對中國來說現在也不是和美國談判台灣議題的好時機。王宏仁說：『(原音)四中全會剛開完。其實習近平的內部有很多問題，沒有像四中全會的會議公報那樣講得那麼正向，所以說如果你現在提台灣問題的話，基本上你沒有籌碼嘛。因為你今天提台灣問題了，那你要拿什麼(跟美國)換呢？你能夠提出來的籌碼都已經提了，你勢必要有更多的籌碼，但他沒有。』

從稀土、晶片、關稅、芬太尼、台海、南海等各式議題面臨分歧的美中兩國，舉行了一場全球都在看的川習會，然而這場會談除了暫緩彼此的針鋒相對之外，並未改變結構性的緊張，而且達成的任何成果也仍然需要時間的考驗。(編輯：鍾錦隆)