川習會兩強握手難掩經濟困境 受制於國內壓力「貿易戰」陰影仍未散

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於韓國釜山舉行六年來首次會晤。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於韓國釜山舉行六年來首次會晤，雖然雙方高調握手、氣氛略顯緩和，但談判成果有限，唯一具體進展僅是中國同意恢復購買美國大豆。外界普遍認為，兩位領導人皆因國內經濟壓力而難以在談判中取得實質突破。

根據外媒的報導，會晤期間，川普笑稱習近平是個「難纏的談判者」，但仍強調兩人「是朋友」。相較之下，習近平則神情嚴肅地表示：「鑑於兩國國情不同，不可能總是意見一致。作為世界兩大經濟體，出現摩擦是正常的。」

經過數月緊張關係後的這場100分鐘會談，未能緩解美中之間的深層矛盾。分析人士指出，兩國領導人目前都面臨經濟放緩的內憂外患。中國正苦於通縮壓力、產能過剩與出口需求下降，國內信心持續疲軟；而美國則受高通膨、龐大財政赤字與就業市場放緩所困。

顧問公司SinoVise中國分析師Carolin Kautz指出：「他們面臨的國內問題，比國際問題更讓人頭疼。這次會晤之後，我們基本上又回到了原點。」在互相指責與制裁的循環中，北京近期對稀土實施嚴格出口管制，衝擊從戰鬥機到智慧型手機等產業鏈。川普則以報復措施威脅，對中國商品加徵高達100%的關稅。這一舉措被視為華盛頓近月來最具侵略性的貿易手段，也進一步加劇市場不安。

澳洲礦業巨頭力拓與顧問公司埃森哲董事會成員詹妮弗納森指出，關稅效應正在「以更隱蔽的方式滲透經濟」。她警告，關稅將推高企業成本並擾亂供應鏈，對全球經濟構成長期挑戰。

川普返美後，立即面對政府停擺長達30天、聯準會下修降息預期以及貧富差距擴大的挑戰。儘管國際貨幣基金組織上調美國經濟預期，預測2025與2026年成長率分別為2%與2.1%，但低收入族群生活壓力卻日益沉重。通膨升至3%，政府停擺更威脅4200萬貧困人口的食品補助發放。

分析指出，美國經濟韌性主要由富裕階層支撐。根據穆迪數據，收入最高的10%人口貢獻了全美一半的消費支出，「只要股市繼續創新高，富人就會讓經濟保持熱度」。

對習近平而言，這次會晤發生於中國經濟壓力劇增之際。官方近期承認，國內面臨「大風巨浪」的挑戰。儘管北京推動「雙循環」戰略以強化內需，但出口仍是成長主力，第三季占GDP比重達6.2%，接近歷史高位。

然而工業產出名義成長僅3.7%，創十年新低，顯示通縮陰影揮之不去。地方政府債務與房地產危機亦讓中央財政空間有限。瑞銀經濟學家張寧指出：「中國成長放緩的問題在於分化嚴重，部分地區仍表現強勁，但整體動能疲弱。」

雖然雙方在釜山展現出和解姿態，但多位專家認為貿易戰並未結束。澳洲戰略政策研究所副總裁溫迪卡特勒指出，雙邊摩擦的根源，如產能過剩、補貼過高與不公平貿易行為仍未解決，「這次休戰可能只是暫時的。」彼得森國際經濟研究所學者瑪麗洛夫利表示，即使雙方暫時停止加徵新關稅，也難以實現全面「脫鉤」，因為「那太痛苦了」。

瑪麗洛夫利並指出，美國政府內部的力量平衡正轉向商業派：「商界人士主導政策，而安全派的影響力減弱。」在與中國的談判中，美方同意暫緩一年實施新的出口限制，讓北京在談判中略佔上風，「中國在應對經濟壓力與外部衝擊方面展現了更高的耐力」。她認為，美方從稀土事件中意識到中國具備使全球供應鏈停滯的能力，「這是一個警告。」

儘管川習兩人都試圖以友好姿態維持表面平靜，但釜山的握手不過是短暫喘息。貿易戰的結構性矛盾、國內經濟壓力與政治挑戰，將使這場「休戰」隨時可能再度升溫。

