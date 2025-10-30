川習會前下馬威？ 川普批准南韓「造核潛艦」美國提供技術支援

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

川息會今天於南韓釜山登場，美國總統川普（Donald Trump）在會前、美東時間29日晚間拋出重大軍事訊息，在社群平台「Truth Social」宣布，已批准南韓建造核動力潛艦（SSN），美方將分享相關機密技術，協助首爾成為少數擁有核潛艦技術的國家之一。疑似在川習會前，給中方下馬威。

川普指出，這項決定象徵美韓同盟更趨緊密，他強調：「我們的軍事夥伴關係比以往更堅定，因此我批准南韓建造核動力潛艦。」他同時批評現行柴油潛艦在面對中、朝水下威脅時，機動性與續航力不足。他接著透露，這批新潛艦將在美國費城造船廠開工，並宣稱此舉將帶動美國造船業「重返榮耀」（BIG COMEBACK）。該造船廠於2024年被南韓造船巨頭「韓華集團」旗下的韓華海洋（Hanwha Ocean）收購，象徵韓美在軍工產業鏈上的新合作模式。

根據外媒報導，南韓總統李在明昨天與川普會談時，親自提出請求，表達希望美方能修改協議，以推進核燃料再處理的權限，取得核潛艦所需的濃縮鈾燃料。南韓當局特別強調，所求為採用核動能的攻擊型潛艦，而非搭載戰略核武的潛艦，旨在強化對北韓和中國水下活動的監控能力。

外媒指出，作為這筆軍事與經貿大單的一部分，南韓已承諾向美國投入約3500億美元（約500兆韓元）的資金，用以提升美國造船能力及其他經濟合作項目。不過，目前核潛艦項目的規模與預算細節仍待雙方後續協商。

美國核潛艦技術一向被視為最高機密，即便美方近年與英、澳達成AUKUS協議、協助取得核潛艦技術，也僅限於技術共享。川普此次公開批准與南韓合作，被視為戰略上極具突破意義的舉動。

此消息釋出之際，正值全球矚目的「川習會」於韓國釜山登場前夕。外媒分析，美方此舉不僅在強化亞太盟友的防衛能量，也可能在中、美、韓、北韓之間的地緣角力中，為川普預作談判布局。值得注意的是，北韓今年3月首次展示自建的核動力潛艦，而中國也早已擁有完整核潛艦艦隊，兩國可能對南韓和美國構成重大安全威

