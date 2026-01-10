川習會前保留談判空間？美商務部撤回中國製無人機進口禁令

美國商務部日前宣布，撤回一項擬對中國製造無人機實施進口限制的計畫。這個一度引起社群爭論的政策，在此刻突然被撤回，也讓外界解讀、很可能與美國總統川普（Donald Trump）即將在4月份，與中國國家主席習近平再次會晤有關，顯示華府正有意識地凍結部分針對北京的激進制裁，嘗試營造外交談判緩衝空間。

《路透》引述聯邦政府紀錄，指出美國商務部原計畫發布新規，限制或禁止進口中國製無人機，藉此解決資訊與通訊技術供應鏈的安全問題。該提案在去年10月8日送往白宮審查，但卻在本週無預警撤回。

一名知情官員私下透露，這個轉向與即將舉行的「川習會2.0」密切相關，而在兩國元首會面前，華府凍結不只一項針對中國的貿易行動。商務部與白宮曾在去年12月與大疆（DJI）高層會面，大疆當時就警告、華府如對中國製無人機實施全面限制，這將是「不必要且嚴重錯誤的舉動」，對美國本地廣大的無人機使用者與相關產業，只會造成極大損害。

禁令雙軌制

不過，儘管商務部撤回限制計畫，但中國製造的無人機，在美國市場仍面臨不少挑戰。因為聯邦通信委員會（FCC）上個月基於國安理由，禁止大疆（DJI）與道通（Autel）等中國廠商，進口「新機型」與關鍵零組件。

目前華府呈現「雙軌並行」狀態，FCC不給予中國廠商新機型或關鍵組件的銷售許可，但是商務部撤案後，這代表先前「已獲得授權」並在市面上銷售的現有無人機機型，以及先前購入的無人機與其供應鏈，暫時不會面臨被徹底封殺的命運。

配備熱成像攝影機的中國大疆無人機。（美聯社）

目前在美國商用無人機市場，中國品牌佔據絕大多數市佔和銷售額，其中光是大家熟知的大疆（DJI），一家就佔據過半比例。而且除了一般民生消費用途，許多無人機更被廣泛運用在農業和畜牧業上，對於美國本土產業有著更深影響。

除了暫時撤銷針對中國製機器的禁令，美國商務部此次也撤回，針對車載電腦、通訊、飛行控制系統及作業軟體的限制，為依賴中國技術的美國企業提供喘息空間，也為即將到來的高層外交對談預留談判籌碼。

不過，美國政府對於中國無人機的戒心並未消失。商務部曾在2025年1月對外表示，中國與俄羅斯等國、很可能透過遠端操控或數據存取，滲透美國本地的敏感資訊。

除了無人機，商務部下一個目標，是針對中大型商用卡車，而這個限制實際是延續自2025年1月、拜登（Joe Biden）政府執政末期通過的規則，該項規則實際上已禁止幾乎所有中國製轎車與卡車進入美國市場。

