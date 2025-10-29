川習會前夕 互釋善意 美降關稅10％ 陸買大豆

「川習會」前夕，傳出美中各自讓步消息。《華爾街日報》29日獨家報導，若中國加強打擊芬太尼出口，美國將考慮下調對中關稅約10％；《路透》則報導中國大陸中糧集團本周購買了3批美國大豆，這是美國今年大豆收穫季以來，中國首度採購美國大豆。但中糧集團並未回覆，大陸外交部也不願證實。

美國總統川普和大陸國家主席習近平今（30）日在韓國舉行會晤。川普日前表示，美國將稀土、芬太尼和大豆列為美中經貿會談的三大問題。美國財長貝森特則在美中經貿會談後，透露中國將恢復大量購買美國大豆。

川普29日在從東京飛往韓國慶州的航班上對記者表示，美國預計將下調對華關稅，以換取中方在打擊用於生產芬太尼的化學品出口方面的合作。他將在與中國領導人習近平會面時討論此類協議。「我預計會下調關稅，因為我相信他們會盡其所能，幫助我們處理芬太尼問題」。

若美國將陸製商品的芬太尼相關關稅降至10％，整體對中國進口商品的平均關稅（目前約55％）將降至約45％。這將使中國的平均關稅水準更接近其他貿易夥伴國，可能削弱其他國家製造商品的價格競爭力，同時也會降低陸企透過東南亞轉口赴美的誘因，並促使中美間進行更多直接貿易。

此外，《路透》引述2名貿易消息人士報導，中糧集團透過太平洋西北港口碼頭採購約18萬噸大豆，預計12月及明年1月出貨，不過，貿易商估計，中國對美國大豆的需求不會大幅恢復。

對此傳聞，大陸外交部發言人郭嘉昆29日僅表示，中方在有關問題上的立場是一貫的，具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問。