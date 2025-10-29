川習會前夕 互釋善意 美降關稅10％ 陸買大豆
「川習會」前夕，傳出美中各自讓步消息。《華爾街日報》29日獨家報導，若中國加強打擊芬太尼出口，美國將考慮下調對中關稅約10％；《路透》則報導中國大陸中糧集團本周購買了3批美國大豆，這是美國今年大豆收穫季以來，中國首度採購美國大豆。但中糧集團並未回覆，大陸外交部也不願證實。
美國總統川普和大陸國家主席習近平今（30）日在韓國舉行會晤。川普日前表示，美國將稀土、芬太尼和大豆列為美中經貿會談的三大問題。美國財長貝森特則在美中經貿會談後，透露中國將恢復大量購買美國大豆。
川普29日在從東京飛往韓國慶州的航班上對記者表示，美國預計將下調對華關稅，以換取中方在打擊用於生產芬太尼的化學品出口方面的合作。他將在與中國領導人習近平會面時討論此類協議。「我預計會下調關稅，因為我相信他們會盡其所能，幫助我們處理芬太尼問題」。
若美國將陸製商品的芬太尼相關關稅降至10％，整體對中國進口商品的平均關稅（目前約55％）將降至約45％。這將使中國的平均關稅水準更接近其他貿易夥伴國，可能削弱其他國家製造商品的價格競爭力，同時也會降低陸企透過東南亞轉口赴美的誘因，並促使中美間進行更多直接貿易。
此外，《路透》引述2名貿易消息人士報導，中糧集團透過太平洋西北港口碼頭採購約18萬噸大豆，預計12月及明年1月出貨，不過，貿易商估計，中國對美國大豆的需求不會大幅恢復。
對此傳聞，大陸外交部發言人郭嘉昆29日僅表示，中方在有關問題上的立場是一貫的，具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問。
其他人也在看
川習會前暖風吹！傳美下調「對中商品稅率10%」原因曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美中關係出現新轉機！外媒報導，美國正考慮下調對中國商品約10%的關稅，交換中國加強管制芬太尼前驅化學品出口。這項提案預...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美韓貿易協定拍板 汽車關稅比照日本
從7月討論至今的韓美貿易協定29日終於敲定，在韓國對美投資3500億美元項目中，韓國將以現金方式投資2000億美元，另1500億美元用於造船合作。此外，美對韓國汽車徵收關稅由25％下調到15％，與對手日本相同；韓國醫藥品也將得到最惠國待遇。至於半導體關稅，韓國不會被徵收比對手台灣還不利的關稅水準。中時新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳將訪韓 打造AI聯盟
輝達執行長黃仁勳預定本周訪韓期間，將宣布與三星電子及多家韓企簽約，內容包括AI晶片供應與基礎建設投資，進一步鞏固美韓合作關係。工商時報 ・ 1 天前
美國宣布新一輪對俄制裁 重點針對兩家石油公司
美國政府周三（29 日）宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯兩大石油巨頭——盧克石油公司與俄羅斯石油公司。鉅亨網 ・ 23 小時前
高通攜中華電 開發作文評閱AI
晶片巨頭高通與中華電共同響應教育部推動結合AI技術，開發教育創新應用，推出Write AI高中作文評閱輔助系統。晶片業者觀察，高通於邊緣AI布局動作積極，發揮既有手機優勢外，未來也有望結合如中華電信在內之電信商，打造AI-RAN（人工智慧無線接取網路）生態環境，進一步協助台灣打造主權AI。工商時報 ・ 1 天前
紐油與布油亞洲電子盤初小跌，靜待川習會後釋出訊號
【財訊快報／陳孟朔】兩大期油在週四亞洲電子盤初翻空小跌，市場聚焦今日於韓國釜山登場的川習會，押注關稅與經貿不確定性有望降溫、支撐需求前景。布蘭特1月期油最新報價為每桶64.89美元，微跌0.1%；紐約12期油報60.37美元，跌0.2%。上日各小漲0.8%和0.6%皆為四個交易日首紅。交易員指出，聯準會(Fed)如預期降息25個基點並宣布12月1日終止縮表，雖使年內進一步降息的機率降溫，但整體金融環境仍由緊轉鬆，為與經濟活動相關度高的原油提供下檔支撐。在庫存報告上，美國能源資訊署(EIA)公布最新一週(上週)原油與成品油庫存合計降幅超預期，其中原油庫存減少686萬桶至4.16億桶，迫使市場重新評估明、後兩季的供需平衡與「過剩」敘事。短線焦點轉向煉廠開工率與出口節奏是否延續，以確認庫存去化的連續性。另一方面，市場押注美中兩國元首的川習會若釋放緩和關稅與供應鏈風險的訊號，將改善全球成長能見度；同時關注美方以關稅調整換取中國在芬太尼前體管控的可能對價。投資人留意會後聲明是否出現具體里程碑與時程，作為風險資產情緒延續與否的關鍵依據。財訊快報 ・ 18 小時前
鴻海、輝達 合攻無人計程車
NVIDIA GTC DC大會登場，鴻海不僅展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並分享美國廠區最新智慧製造技術導入之外，也在會中宣布與NVIDIA、Stellantis以及Uber攜手合作，共同推動Level 4（無須手動操作、無須目視路況）自駕車開發與全球部署，用於無人計程車（Robotaxi）服務。工商時報 ・ 1 天前
全球首家！輝達市值跨越5兆美元
輝達執行長黃仁勳28日在GTC科技大會駁斥AI泡沫憂慮，並預期最新晶片可望在未來幾季創造5,000億美元營收，樂觀談話激勵市場信心，帶動輝達股價和市值狂飆。工商時報 ・ 1 天前
聯準會利率決策前 歐股收盤互有漲跌
（中央社倫敦29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）即將公布最新利率決策，市場普遍預期聯準會將降息1碼，並且觀望歐洲中央銀行（ECB）本週利率決策，歐洲主要股市今天收盤互有漲跌。中央社 ・ 1 天前
輝達權利金估50億 新壽：檢據成本解約
台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，將啟動各項行政程序；對於與新壽最新解約進度與金額，新光人壽董事長魏寶生表示，將檢據成本費用洽談解約，最終金額將由台北市政府核定。市場人士則分析，輝達目前最關心的應是取得與興建成本及未來都審、申請建照等行政流程。中時新聞網 ・ 1 天前
【美股盤後】走勢分歧
（中央社台北2025年10月30日電）美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但主席鮑爾（JeromePowell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數今天收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點。標準普爾500指數平盤，收6890.59點。那斯達克指數上揚130.98點或0.55%，收23958.47點。費城半導體指數揚升133.22點或1.85%，收7327.93點。中央社財經 ・ 23 小時前
匯率會計新制 壽險公會拚11月定案
壽險業長年花費巨資進行外匯避險，成為龐大負擔，壽險公會日前研擬後提出「壽險業匯率評價在地化措施建議」及「長遠解決匯率風險」等四項提案，理事長陳慧遊29日表示，因應接軌時程，壽險公會目標是力拚11月完成討論，送金管會審查。工商時報 ・ 1 天前
美中會晤前夕傳半減芬太尼相關關稅，關稅路徑與談判籌碼再洗牌
【財訊快報／陳孟朔】《華爾街日報》報導，美方擬在本週美中元首會晤中提出把針對「芬太尼相關」中國商品的20%關稅下調至10%，以交換北京加強限制用於製造芬太尼(Fentanyl)的化學品出口。市場人士表示，若此案推進，將成為新一輪關稅走向與談判框架的試金石。川普與習近平預計週四在韓國慶州舉行的亞太經合會(APEC)期間會面。分析師指出，雙方後續仍須就清單範圍、驗證機制與執行評估建立「可監管、可稽核」的路徑，協議最終形態恐呈階段式與可回滾設計，以保留政策彈性。市場人士表示，若美方將芬太尼相關關稅降至10%，中國輸美商品的「平均關稅」水位將下移，更接近其他貿易夥伴區間。市場人士認為，這有助紓緩供應鏈成本壓力與通膨風險溢價，但也意味著後續將以「合規換關稅」的動態機制運作，不排除視執行成效再調整。在此之前，中方多次表態反對以芬太尼議題為由加徵關稅，強調關稅戰無贏家。分析師解讀，若談判聚焦「清單與管控」而非「全面降稅」，短線對雙邊風險資產屬偏中性；一旦會後釋出階段性成果，外需敏感產業與跨境供應鏈評價可望獲得邊際支撐。財訊快報 ・ 1 天前
華爾街日報：美降低芬太尼關稅 中恢復購買大豆
（中央社記者廖漢原紐約28日專電）美中元首將在韓國釜山會晤，美國官員提出川普和習近平將確認兩國貿易「框架」。美媒報導，美國將降低因芬太尼加徵的20%關稅，屆時對中普遍性關稅可能降至45%，中國將恢復進口美國大豆，雙方船隻港口費也將減少。中央社 ・ 1 天前
中華電信攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫助力智慧教育
(記者謝政儒綜合報導)中華電信與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於A...自立晚報 ・ 1 天前
輝達總部敲定 就是T17、T18
輝達確定要在北市落腳了！台北市長蔣萬安表示，北市府29日中午已經跟輝達視訊會議，輝達選址確認在T17、T18，輝達希望並樂觀盡快和新壽完成合意解約的程序。北市府將迅速啟動和新壽合意解約，且同步啟動街廓變更的行政程序，預計2～3個月完成，最快明年1月底可簽約取得土地。如無意外，黃仁勳明年5月來台參加COMPUTEX電腦展前，可望先來台舉行總部動土儀式。工商時報 ・ 1 天前
拚經濟 聯準會年底前將兩度降息
美國總統川普亞洲行帶動市場情緒，推動美股、台股漲勢；聯準會（Fed）於台北時間30日凌晨宣布最新利率政策，各大預測機構皆認為，這次降息1碼機率幾乎底定，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒29日預測，聯準會年底前有2次降息機會（含這次降息），有2次降息為支撐，續為年底股匯市助攻行情。中時新聞網 ・ 1 天前
鮑爾放鷹 美股收盤走勢分歧
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數今天收盤走勢分歧。中央社 ・ 1 天前
輝達Rubin架構亮相 明年量產
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日在華盛頓DC舉行的GTC大會上，正式揭曉次世代AI超級電腦架構「Rubin」，並宣布將於明年進入量產。這款全新架構延續Blackwell世代的技術基礎，象徵輝達AI算力版圖從技術領導走向「製造主權」的新階段。台廠相關設備廠如弘塑、萬潤、均華等訂單滿手，成AI封裝浪潮的最大受益者。工商時報 ・ 1 天前
智庫接連示警 看懂華府風向
近期，《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束。5月以來，類似的呼籲與提醒，數度出現在若干具影響力的期刊、智庫報告或學者口中，背後意義或許是該讓我方思考、警惕。中時新聞網 ・ 1 天前