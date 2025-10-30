川習會前川普一句「台灣就是台灣」震撼北京！汪浩指「印太新秩序」的戰略紅線：台海安全是自由世界的共同底線

美國總統川普（Donald Trump）預定今（30日）與中國領導人習近平於韓國會面，根據白宮宣布，兩人將在韓國上午11時（台灣時間上午10時）進行談話。在「川習會」之前，外界關心將談論什麼話題、是否涉及台海議題，川普回應，「沒什麼好問的，台灣就是台灣」。對此，英國牛津大學國際關係學系博士汪浩指出，「這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線！」

眾所矚目的「川習會」今日於南韓登場，先前有媒體詢問川普，「覺得習近平會在台灣議題上對你施加多大的壓力？」川普回應，「我不知道我們會不會談到台灣，我不確定，他可能會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣」。爾後，川普將話題轉向台灣晶片，並表示，「台灣的美妙之處在於，我們正把許多晶片製造商帶到美國本土，他們也知道」。

針對川普言論，汪浩分析，川普一句「台灣就是台灣」震撼北京，也讓全球再度聚焦台海。汪浩認為，川普這句話延續他不久前表態的「我很尊重台灣」，展現美國對台立場的堅定與自信。

汪浩指出，日本首相高市早苗在美日峰會後，同樣強調日美共識，「確保台海的安全與穩定是最重要的」；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則明言，美國不會為與中國達成協議而放棄台灣。

汪浩直言，「從川普到高市、盧比歐，三人形成明確共識：台海安全是自由世界的共同底線」。汪浩指出，「『台灣就是台灣』——這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線！」

（圖片來源：YouTube、汪浩臉書）

