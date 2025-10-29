川習會前的凝視與反思 台灣被端上桌的危機

圖:AI生成 美中領導人四度隔海相望，終於再度同桌。川普與習近平明日於南韓會晤，被外界形容為今年最關鍵的政治對話。會談議題包羅萬象，從稀土、關稅、大豆到TikTok，每一項都牽動全球供應鏈與市場信心。對台灣而言，川習會真正的焦點不在經貿，而是「台灣」會不會在主人缺席的情況下，被搬上桌。

川習會全球關注，《經濟學人》最新分析，這場會面頂多是一場休戰式協議，目的是為川普明年初訪中鋪路。這場休戰或許能換得短暫的市場平靜，卻也可能成為戰略重組的起點。當川普宣稱要與習近平「共商全球和平計畫」，台北卻聽出一句冷冽的潛台詞，「和平的籌碼，會不會就是台灣？」

川普一向的作風是將國際議題當商業談判。之前，他為了與中國談判，不惜把攸關美國中西部農民生計的大豆當作籌碼。如今，他為了塑造「和平締造者」形象，會不會把台灣擺上談判桌，沒人敢打包票。美國《外交事務》雜誌指出，美中有可能以投資與貿易為交換條件，達成不明言的默契，讓美方暫緩挑釁，北京降低對抗。過程中，台灣不無可能被安靜處理，當作雙方都能對內宣稱勝利的劇本。

這樣的推論，對台灣而言是最危險的版本。美國務卿魯比歐雖強調「不會放棄台灣」，但那句話的弦外之音，是否只是『不主動拋棄』的委婉說法？」川普的外交以可交易為核心，凡是沒有直接換得美國利益的承諾，都只是暫時的姿態。台灣沒有話語權，擔心「被交易」並非杞人憂天。

《經濟學人》在一篇報導中，尖銳提問：「若川普棄台，台灣的B計畫是什麼？」答案至今沒人知曉。蔡政府與賴政府雖高舉「抗中保台」旗幟，卻鮮少具體說明，當盟友立場動搖時，我們能依賴什麼？軍購之外，是否有戰略自主的能力？社會防衛的心理建設是否足夠？當民間出現越來越多「疑美論」，那其實是集體焦慮的自然反射。

川習兩人此刻皆在尋求歷史定位，川普想重塑「讓美國再偉大」的強人形象，甚至表示自己應該獲得諾貝爾和平獎。習近平則不掩飾，完成民族統一的企圖心。兩位領導人都需要劃時代的象徵性成果。這種雙強共贏的劇本，往往以弱者的犧牲為代價。

值得注意的是，美國輿論似乎正為這種可能鋪路。《時代雜誌》刊出美國智庫學者高德斯坦投書，直指賴清德「魯莽」。文章的意圖，恐非單純評論台灣，而是試探國際社會能否接受美國對台支持的收縮與對中改變戰略。

對台灣來說，真正的問題在於，長期將國家安全寄託於美方的承諾，缺乏足夠的戰略自主。當國際情勢悄然轉變，我們仍陷於取悅美國的本能反應。

川習會或許不會立即決定台灣命運，卻足以映照出台灣在大國棋局中的脆弱。真正的危險，不在別人怎麼談台灣，而在我們始終沒有學會如何為自己說話。

