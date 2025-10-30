川習會前突襲施壓加籌碼? 川普宣布恢復核武測試 稱與中俄「平等基礎」進行

美軍核潛艇導彈發射井。(示意圖) 圖 : 翻攝自US NAVY

[Newtalk新聞] 美中領袖「川習會」在台灣時間 30 日上午 10 時在南韓舉行會談，而川習會舉行前，美國總統川普（Donald Trump） 在「Truth Social」發文宣布，已指示五角大廈（Pentagon）啟動核武測試計畫，將在「與俄羅斯和中國平等的基礎上」展開核試。

川普在其社群平台「Truth Social」發文指出，美國目前擁有世界上最多的核武，並在他第一任期內完成核武庫的全面更新與現代化。川普在貼文中強調，俄羅斯在核武數量上緊隨其後，「這些武器破壞力極強，其實我非常討厭這麼做，但我別無選擇！俄羅斯排第二，中國遠遠落後排第三，但 5 年內會追上」。

川普表示，鑑於其他國家持續推進核試計畫，他已指示「戰爭部（Department of War）」立即恢復美國的核武測試程序，並將立即啟動。

