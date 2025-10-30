川習會前夕宣布美國重啟核武試驗 川普點名中俄逼近軍備差距

川習會今（30）日預計台灣時間上午10時舉行，不過川習會前夕，美國總統川普（Donald Trump）突然在社群媒體真實社群（Truth Social）發文表示，美國將恢復核武測試，並指示美國「戰爭部」（Department of War）執行相關計畫。川普強調，雖然痛恨發展核武，但面對國際局勢，他別無選擇。

防堵中俄核武競賽

川普在真實社群發文指出，美國擁有的核武數量是全世界最多的，這是在他第一任總統任期內完成的，包括對現有武器的全面更新與翻修。「由於核武具有極大的毀滅性，我非常不願意這麼做，但別無選擇！」



川普強調，俄羅斯排名第二，中國則遠遠落在第三，但他們將在5年內追上。由於其他國家的試驗計畫，他已經指示戰爭部啟動核武測試，與他國維持同等基準。這項計畫將立即展開，也感謝各位對此事的關注。

普丁狂秀肌肉惹火美？

根據《路透》報導，川普這突襲的指令，是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期連續展示核武實力之後。普丁週三宣布，俄羅斯成功測試「波塞頓」（Poseidon）核動力超級魚雷。軍事分析家認為，這款魚雷有能力透過引發巨大的放射性海洋潮汐，對沿海地區造成毀滅性打擊。

普丁近日頻頻展示核武肌肉，似乎也引發美國高度關注。（圖／翻攝White House的IG）

俄羅斯除了本月21日測試新型「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈外，隔日還進行核攻擊演習，普丁頻頻展示核武肌肉，似乎也引發美國高度關注。

回顧核時代開端

美國上一次進行核武實體試爆，已是1992年。美國在1945年7月於新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）進行核試驗，爆炸威力達2萬噸TNT。隨後，美軍於同年8月在日本廣島與長崎投下原子彈，結束第二次世界大戰。此後，美國長期在全球核武競賽中居於領先地位。