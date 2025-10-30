川習會前美兩軍機墜南海！于北辰：恐是「他們」布局惡搞習

論壇中心／李佳穎報導

「川習會」時隔6年今（30）日在南韓釜山舉行。日前美國海軍尼米茲號核動力航艦（26）日驚傳30分鐘內，連續在南海發生2起墜機意外，分別是MH-60R型直升機、F/A-18F型戰機。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》分析，這兩架都是新機種，而且要在半個小時內連續發生兩起意外，機率很小！恐怕是「解放軍內部的政治反彈要惡搞習近平」，讓習近平在川習會笑不出來、坐立難安。

另外，于北辰分析，美軍在南海發生墜機第一個聯想到的就是「中國」。自從習近平上任以來，就一直以反貪腐行整肅異己之實，解放軍基層軍官內心想的是「對習近平忠誠不等於安全」，所以最好的方式就是把習搞倒，而從內部搞不倒習近平就只能找美國來了。

原文出處：最前線(影)／川習會前布局美軍南海墜機？于北辰：恐是解放軍內部惡搞習！

