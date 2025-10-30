川習會前美國會議員最後喊話：台灣議題不能上桌
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）高度受矚的川習會即將舉行，數位美國國會議員關切中國國家主席習近平是否將要求美方在台灣議題上讓步。民主黨眾議員克利什納穆希今天表示，美方必須明確表態：台灣不應被納入與中共談判的任何議題。
美國總統川普今天將於台北時間上午10時在韓國與習近平會面。華爾街日報指出，中方預計提出台灣、關稅與稀土等議題，並尋求美方表明「反對」台獨，這比起1998年柯林頓總統時期所採用的「不支持台獨」更為強硬。
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）下午發布聲明表示，中共正展開有系統的行動，試圖向台灣施壓，並改變美國對台長期政策。
他說，解放軍最近對台灣周邊空域的入侵行動，反映出習近平在施壓台灣問題上變得更加大膽，希望藉由川普讓步、疏遠台灣而達成目的。與此同時，習近平明顯正試圖在台灣的「獨立」與「主權」議題上使美國改變政策。
「我們必須履行台灣關係法及六項保證下的承諾，防止任何對中共的讓步破壞印太地區穩定及引發衝突。」
美國媒體NOTUS今天發出一篇採訪多位聯邦參議員的報導，指兩黨議員都表示美國對台立場應該保持不變，且不應納入任何貿易協議的討論範圍。
民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）表示，他對美國是否會在川習中調整對台立場感到「非常緊張」，他將等待會議結果。「我希望看到美國不會軟化任何對台承諾。」
參議員凱利（Mark Kelly）同樣擔心。「我不確定總統是否了解我們在處理台灣議題時所面對的所有歷史與細節。」
共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）則說，美國應該繼續支持台灣，以阻止中共武力併吞台灣。這一直是美國的政策，應該繼續執行。
同為共和黨籍的參議員柯寧（John Cornyn）表示，在台灣議題上的任何妥協都令人無法接受，「我們必須維持對台立場。」
在多場訪談中，數位參議員表示尚未看到對台政策轉變的跡象，且一致認為台灣議題應與貿易談判分開處理。
近日才提出「台灣主權象徵法案」的參議員克魯茲（Ted Cruz）說，「美國堅定地與台灣同一陣線，而我不認為這點會變。」
行政部門方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日表示，沒有人打算放棄台灣來換取某種貿易協議，或獲取貿易上的優惠待遇。這樣的表態讓共和黨籍議員蘇利文（Dan Sullivan）感到放心。
「沒有人在談論這件事。我並不擔心，但我一向關注台灣議題」，蘇利文說。（編輯：陳慧萍）1141030
其他人也在看
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
鄭麗文四大支柱延續馬連路線 郭正亮讚人事布局「明快」
國民黨主席當選人鄭麗文近日公布了新的黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中李乾龍同時兼任祕書長。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這幾位副主席的任命明顯延續了馬英九和連戰的兩岸路線，這一策略可謂「明快」。中天新聞網 ・ 1 天前
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 18 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 2 小時前
沈伯洋遭中國立案調查回嗆「台灣人沒在怕」！民進黨：中國無權干涉台灣人民、紅色恐怖破壞兩岸和平
沈伯洋說，這是一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，「無所謂，反正台灣人沒在怕的。」放言 Fount Media ・ 1 天前
習近平本周會晤川普 《CNN》：無論結果如何對中都是一場勝利
根據《CNN》的報導，自川普政府重新執政以來，中美經貿摩擦持續升溫。美方持續提高對中國商品的關稅，目前平均稅率超過50%，並針對中國高科技產業與航運業祭出出口管制。作為回應，北京宣布全面擴大對關鍵稀土礦物的出口管制，令華盛頓不安，川普甚至一度威脅將對中國商品加...CTWANT ・ 23 小時前
與非洲豬瘟同貨櫃食品疑流入屏東！ 13家業者貨品遭預防性封存
即時中心／温芸萱報導台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟後，中央隨即發布豬隻禁運禁宰命令，各縣市衛生局也加強查核。屏東縣衛生局於26日接獲高雄市通知，疑似有感染非洲豬瘟的肉品流入13家業者，立即預防性封存。經查多為冷凍或熟食，加熱即可安全，且非洲豬瘟不會傳染人類。屏東縣衛生局表示，自22日起已查核82家通路，均符合規定，並呼籲民眾勿攜帶境外肉品入境或網購，共同防疫。民視 ・ 1 天前
川習會將登場！擔心川普拋棄台灣？林佳龍秒回：不會
APEC領袖會議將登場，美國總統川普先是飛抵日本，今（28）日與日本首相高市早苗會晤，接著他也將飛往韓國，預計30日和中國國家主席習近平展開「川習會」。各界關注是否會談到台灣議題，且傳出習近平想要說服川普「反對台獨」。外交部長林佳龍今（28）日被問到，是否擔心川普會拋棄台灣？他直呼，「不會！」台美關係非常穩定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？
鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。奔騰思潮 ・ 1 天前
搧他耳光被判賠錢、拘役 羅智強再拱：唯一支持邱議瑩選高雄市長
民進黨立委邱議瑩去年在立院國會爆發朝野衝突時，拿紙扇摑國民黨立委羅智強耳光，遭台北地方法院判決她民事賠償20萬元；刑事判拘役10日，得易罰金，每日1000元，可上訴。對此，羅智強今早（28日）直言，這項判決反映了她是民進黨最適任選高雄市長的人選，因此「唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長」。中天新聞網 ・ 1 天前
挑戰謝龍介！陳以信宣布角逐台南市長 喊話「是來撥亂反正的」
國民黨前不分區立委陳以信上周宣布將爭取黨內提名參選台南市長，對決本屆獲徵召參選市長的謝龍介，引發黨內不同聲音，網友也湧現「別出來亂了」的聲浪，陳以信28日公布首支競選影片《相信未來篇》並同步出「AI副市長」政見，首度正面回應網友「我不是來亂的，是來撥亂反正的！」中時新聞網 ・ 1 天前
越走越近！普丁克宮接見北韓外長 討論深化俄、朝關係｜#鏡新聞
俄羅斯總統普丁和川普在烏俄戰爭議題上意見不合，原本規劃的「雙普會」因此取消。但昨天(10/27)普丁反而會見了北韓外交部長，顯示俄羅斯與北韓的軍事與政治關係越走越近，引起各界關注與擔憂。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
林明誠接任疾管署副署長 (圖)
衛福部疾管署長羅一鈞（左）28日出席例行疫情週報，親自公布副署長人選，將由原疾管署高屏區管制中心主任林明誠（右）接任。中央社 ・ 1 天前
川普訪日稱天皇「偉大」、首會高市早苗 簽署防衛與稀土礦產共同文件 東京街頭湧現抗議人潮
美國總統川普亞洲行第二站抵達日本，10月27日與日本天皇德仁會面，過程約30分鐘，氣氛融洽，雙方均表達希望強化關係的意願。離去時川普更稱天皇是「偉大的人（a great man）」。德仁2019年繼位時，川普就是首位會晤的外國領袖。 美日外交重頭戲於28日早上登場，新任首相高市早苗在迎賓館赤坂離宮迎接川普，會談後簽署共同文件，內容包括關稅談判的協議成果，以及確保稀土等關鍵礦物穩定供應的合作共識。 據日本媒體報導，此次會談美方可能要求日本提高防衛支出與分擔駐日美軍經費的比例。日本原訂於2027年度達成「國防支出占GDP2%」的目標，高市早苗預計將此時程提前至2025年度內完成。會談結束後，兩位領袖共進「工作午餐」，並搭乘美國總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），前往神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，視察美國核子航空母艦「喬治華盛頓號」，藉此展現堅實的日美同盟。 川普抵達東京時，市區湧現上百名抗議民眾，手持標語批評川普與高市，指責美日「企圖對中國發動戰爭」。 川普預計於29日離開日本前往南韓，展開國是訪問，並出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，屆時與中國國家主席習近平的會晤預料將成為全球焦點。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
問題豬肉同車貨物流入13家業者 屏縣府預防性封存
（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司載運問題豬肉至高雄市，屏東縣衛生局26日接獲通知，同車貨品疑流入屏東縣13家業者，多為冷凍生鮮及加熱微波食品，全數預防性封存。中央社 ・ 1 天前