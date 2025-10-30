川習會前 川普：已批准南韓在美打造核動力潛艦
美國總統川普(Donald Trump)今天(29日)批准了其盟友南韓打造核動力潛艦。在一天前，兩國表示達成了一項廣泛貿易協議。
川普與南韓總統李在明29日在南韓慶州會面。一名南韓總統幕僚表示，兩國達成了一項廣泛協議，內容涵蓋投資與造船，川普則表示，這些協議「幾乎」敲定。
川普今天在真實社群(Truth Social)上表示：「我批准他們打造一艘核動力潛艦，而不是他們現在擁有的老式、遠不如核動力靈活的柴油引擎潛艦。」
川普在另一則貼文中說：「南韓將在費城造船廠打造其核動力潛艦，就在我們美好的美國。」川普說：「我國的造船業即將迎來強勁復甦。」
李在明29日請求川普「做出決定，允許我們取得核動力潛艦所需的燃料。」李在明告訴川普：「我們並非計畫建造攜帶核武的潛艦，而是因為柴油潛艦的水下續航力較差，限制了追蹤北韓或中國潛艦的能力。」
李在明表示，如果南韓擁有核動力潛艦，將有助於美國在這個地區的活動。
美國核動力潛艦繼續被普遍認為是美軍擁有的最敏感且最受保護的技術。美國對這項技術極為保密，即便近期宣布與英國和澳洲等親密盟友達成協議，協助澳洲取得核動力潛艦，這也沒有涉及美國直接轉移這項技術。
在川普發表這則貼文之際，他即將在今天上午與中國國家主席習近平會面，而中國也擁有核動力潛艦。在此之前，北韓3月也首次公開展示了正在建造的核動力潛艦，這可能對南韓和美國構成重大安全威脅。
在川普訪問南韓之際，北韓29日表示成功執行了巡弋飛彈的試射，這是北韓對其不斷提升的軍事能力的最新展示。
