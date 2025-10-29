川習會前⋯川普1句「台灣就是台灣」！汪浩曝震撼北京：這不只是口號

政治中心／黃韻璇報導

眾所矚目的「川習會」將於今（30）日在南韓登場，白宮表示，將在韓國上午11點，也就是台灣時間上午10點進行談話。然而此前面對外界關心將談什麼話題、是否談及台海議題？川普才表示「沒什麼好問的，台灣就是台灣」。對此，作家汪浩就分析認為，「這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線！」

此前，有媒體詢問川普「覺得習近平會在台灣議題上對你施加多大的壓力？」川普表示，「我不知道我們會不會談到台灣，我不確定，他可能會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」接著川普把話題轉向台灣晶片，強調「台灣美好的地方，他們也知道，就是我們正把許多晶片製造商帶到美國本土」。

對此，作家汪浩就分析，川普一句「台灣就是台灣」震撼北京，也讓全球再度聚焦台海，認為川普「台灣就是台灣」這句話，延續了他不久前的表態「我很尊重台灣」，展現美國對台立場的堅定與自信。

汪浩提到，日本首相高市早苗在美日峰會後同樣強調日美共識，「確保台海的安全與穩定是最重要的」，美國國務卿盧比歐則明言，「美國不會為與中國達成協議而放棄台灣」。

他認為，從川普到高市、盧比歐，三人形成明確共識「台海安全是自由世界的共同底線」。因此「台灣就是台灣」這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線！

