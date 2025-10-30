川習會南韓釜山登場！兩大領袖紛紛示好...川普強調跟朋友見面「莫大榮幸」：會繼續就更多方面達成共識

國際眾所矚目的「川習會」今（30日）在南韓釜山金海機場旁的空軍基地內舉行，中國國家主席習近平順利出席。美國總統川普對此受訪表示，能跟自己朋友見面是莫大的榮幸，直言將會有一場非常成功的會晤，也坦承習近平「不好對付」。據外媒報導，習近平此次同樣像川普釋出善意，並透露雙方貿易團隊已達成基本共識，已準備好繼續與川普合作。目前兩人與雙方團隊正舉行閉門會議。

川普在進入會議室前表示：「我們將會有一場非常成功的會晤。」但他坦言，習近平是個非常強硬的談判對手，這點可不妙。

據報導，習近平在會談一開始就表示，美中兩國完全有能力相互幫助，一同成功、營造繁榮。他也表態，已準備好與川普合作，為中美關係共建堅定的基礎，並為兩國發展創造良好的氛圍。



習近平也聲稱，與川普的意見並非總是一致，這很正常，並說主要經濟體出現摩擦同屬正常情況，中國和美國應該作朋友、夥伴。他補充說道，雙方貿易團隊已經達成基本共識，自己也準備好繼續和川普合作。



川普向習近平表示，能跟自己的朋友見面是莫大的榮幸，並說他們已經在很多事情上達成共識，現在還會繼續就更多的方面凝聚共識。他也強調，很榮幸能邀請習近平出席，對此十分感謝。



據即時報導，川習兩人以及雙方代表團目前正在進行閉門會議，而根據白宮行程規劃，川普預計於當地時間晚間12時55分（台灣時間晚間11時55分）離開南韓，返回華府。

