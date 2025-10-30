川習會即將登場！林佳龍喊「台美有密切溝通管道」：對雙方關係有信心

美國總統川普（Donald Trump）與中華人民共和國領導人習近平今（30）日上午，將在南韓釜山舉行睽違6年的「川習會」，預計將面對面會談3至4個小時。對於川普昨日提出「台灣就是台灣」的說法，外交部長林佳龍今日上午接受媒體聯訪時重申，我方密切關注美中會談，也對台美關係有信心，雙方有密切的溝通管道。

川習會預計將在台北時間今日上午10時於釜山登場，對於習近平可能敦促川普表態「反對台獨」等傳聞，川普昨日向媒體表示，不確定兩人是否會談到台灣，習近平也許會想問，但他認為其實沒什麼好問，台灣就是台灣，並提及「世界第一晶片製造商」已在亞利桑那州設廠，正把眾多晶片製造商帶進美國；而在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會午宴演說時，川普也再提台積電。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部、陸委會及國安局等部會，就我國參與「2025年度『亞太經濟合作經濟領袖會議』的任務及目標」、「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應處」進行專題報告。林佳龍會前接受媒體聯訪時，被問到有關川普說法及川習會議題，林佳龍回應，我方密切關注美中會談，也注意到川普日前跟日本首相高市早苗會面時，強調台海和平穩定的重要性。

林佳龍重申，台美關係的關係是建立在美國《台灣關係法》及對台「六項保證」，以及包含安全、經貿、科技、文化等各方面的密切交流與合作之上，「所以我們對台美關係有信心，也有密切的溝通管道，我們也隨時注意這一次APEC，包括各國重要的首長會議的發展」。​

